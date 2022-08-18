Galatasaray Yönetimi, Victor Nelsson'un transfer durumuyla ilgili önemli bir karar aldı. Sarı-Kırmızılılar, Sevilla'nın ısrarlı tutumundan bir hayli rahatsız. İspanyol kulübünün oyuncuyla anlaşıp, Galatasaray'a baskı kurmaya çalışması, yönetimin sabrını taşırdı. Sevilla'nın tamamlanması zor bonuslarla birlikte 17 milyon Euro önermesi ve toplamda 12 milyon Euro'yu geçmeme ihtimali bulunan bu teklif reddedildi. İspanyollar'a haber gönderen Galatasaraylı yetkililer, Nelsson'un 25 milyon Euro'luk çıkış maddesinin ödenmesi dışında bir seçeneğin kabul edilmeyeceğini iletti.

'Takımına konsantre ol'

Sarı-Kırmızılılar bir görüşme de Victor Nelsson'la yapacak. Sevilla'nın teklifini kabul etmek istediğini bildiren 23 yaşındaki futbolcudan artık takımına ve şampiyonluk hedefine konsantre olması istenecek. Galatasaray Yönetimi, her ihtimale karşın kadroya stoper takviyesi yaparak, Danimarkalı oyuncunun formunun düşme ihtimaline karşı tedbir alacak.



