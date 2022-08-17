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Son dakika Galatasaray transfer haberi! Nelsson için 17 milyon euroluk teklifi kabul etmediler

Sevilla, Nelsson için en son 17 milyon Euro teklif etti. Galatasaray kabul etmeyince, İspanyollar Bayern'den 20 milyon Euro'ya Nianzou'yu aldı

17 Ağustos 2022, Çarşamba 08:00 Son Güncelleme:
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Son dakika Galatasaray transfer haberi! Nelsson için 17 milyon euroluk teklifi kabul etmediler

Uzun süredir Victor Nelsson'u kadrosuna katmaya çalışan Sevilla, son olarak Galatasaray 'a 17 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak Sarı-Kırmızılılar, bu teklifi de geri çevirip, Danimarkalı oyuncunun 25 milyon Euro'luk çıkış maddesini talep etti. Galatasaray'dan gelen olumsuz dönüşün hemen ardından rota değiştiren Sevilla, Bayern Münih'in 20 yaşındaki stoperi Nianzou ile anlaştı. İspanyol kulübü bu transfer için Bayern'e 20 milyon Euro ödeyecek. Buna karşın mevcut kadrosunda Marcao ve Rekik dışında stoperi bulunmayan Sevilla'nın, Nelsson için önümüzdeki günlerde tekrar teklif yapabileceği belirtiliyor. İngiliz kulüpleri de 23 yaşındaki savunmacıyı takip ediyor. Teknik heyet ise Nelsson'un kalmasından yana görüş bildirmişti.

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