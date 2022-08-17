Uzun süredir Victor Nelsson'u kadrosuna katmaya çalışan Sevilla, son olarak Galatasaray 'a 17 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak Sarı-Kırmızılılar, bu teklifi de geri çevirip, Danimarkalı oyuncunun 25 milyon Euro'luk çıkış maddesini talep etti. Galatasaray'dan gelen olumsuz dönüşün hemen ardından rota değiştiren Sevilla, Bayern Münih'in 20 yaşındaki stoperi Nianzou ile anlaştı. İspanyol kulübü bu transfer için Bayern'e 20 milyon Euro ödeyecek. Buna karşın mevcut kadrosunda Marcao ve Rekik dışında stoperi bulunmayan Sevilla'nın, Nelsson için önümüzdeki günlerde tekrar teklif yapabileceği belirtiliyor. İngiliz kulüpleri de 23 yaşındaki savunmacıyı takip ediyor. Teknik heyet ise Nelsson'un kalmasından yana görüş bildirmişti.