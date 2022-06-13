Roma'nın teknik patronu Jose Mourinho transferde Galatasaray 'ın karşısına çıktı. Borussia Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel'i kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılıların transferdeki tek rakibi Marsilya'ydı. Witsel de Marsilya yetkililerinin kendisini istediğini açıklamıştı.

MOURINHO DEVREYE GİRDİ

Fransız basınında yer alan iddialara göre Marsilya'nın ardından Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma da transfer için devreye girdi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olan Portekizli teknik adam, bu kez transferde Galatasaray'ın karşısına çıktı.

ROMA AVANTAJLI

Avrupa'da üst düzey futbol oynamak istediğini belirten ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama hedefi bulunan Witsel için en avantajlı kulüp olarak Roma öne çıkıyor. 33 yaşındaki futbolcu, teklif gelmesi halinde Roma'yı seçebilir. (Takvim)