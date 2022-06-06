2019-2020 sezonunda kiralık olarak görev yapan Jean Michael Seri'nin adı, yeniden Galatasaray ile anılıyordu. Son olarak İngiliz ekibi Fulham'ın formasını giyen Fildişili oyuncunun kontratı sona erdi. Yıldız ön liberonun, özellikle bonservisinin elinde olması Aslan'ın da işini kolaylaştırıyor. Bu anlamda 30 yaşındaki futbolcunun, senelik 1.5 milyon Euro gibi bir ücrete, 'Evet' diyebileceği bilgisine ulaşıldı. Tecrübeli oyuncu, ayrıca birtakım bonuslar isterken, transferin gerçekleşmesi halinde Sarı-Kırmızılı ekibe zorluk çıkarmayacağı belirtildi.

Son karar yeni yönetimin

Konuyla ilgili olarak yeni yönetimin son kararı vermesi bekleniyor. Ayrıca Galatasaray'da bu bölge için Axel Witsel ve Xeka gibi isimler de listede bulunuyor. Yeni gelecek hocanın da konuyla ilgili yoğun bir çalışma gerçekleştirmesi bekleniyor.

Metin Karabaş