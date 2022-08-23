Bir golcü takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray , PSG'den Mauro Icardi transferi adına temaslarını sürdürüyor. Transfer konusunda olumsuza yönelik bir gidişat hakim olmuşken son yaşanan gelişmeler durumu değiştirebilir.





Yeni görüşme planlandı

Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara ile yeni bir görüşmeye hazırlanıyor. Bu hafta arasında iki tarafın bir toplantı yapacakları belirtilmekte.

1-0 kazanılan Ümraniyespor maçı sonrası Mauro Icardi transferi hakkında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Icardi'nin adı daha önce geçti. Yüksek maaş kazanan oyuncu ve bu maaşların Türkiye'de verilmesi zor, onunla ilgili bizim açımızdan net bir gelişme olmadı. Hücum hattına takviye düşünüyoruz, ihtiyaç olduğunu da düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Fakat Galatasaray'ın Icardi'ye ödeyeceği maaş da belli olmuş durumda.

İşte yeni maaş önerisi

Nicolo Schira'ya göre Galatasaray, Icardi'nin maaşı için 3 milyon Euro ödemeye hazır. Geri kalan kısmı ise PSG'nin ödeyeceği belirtiliyor.

Son karar Icardi'de

PSG tarafında sorun yaşaması beklenmeyen Galatasaray'da Icardi'nin transfere ikna olması önem taşıyor. Forvet oyuncusunu ikna etmek adına görüşmelerin sürdüğü belirtilmekte.