Son dakika | Galatasaray transfer haberi: Mauro Icardi görüşmesi!

Son olarak Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerini gerçekleştiren Galatasaray 'da çalışmalar sürüyor. Sarı-Kırmızılılar flaş bir isim olarak PSG'den Mauro Icardi'nin peşinde... Galatasaray, Mauro Icardi için görüşmelerde bulunuyor.

Galtier kararını açıkladı

PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier, Mauro Icardi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Icardi hakkında basına konuşan Galtier, "Ona kadroyu daraltmak istediğimi söyledim. Kulüp, mümkün olan en iyi çözümü bulmak için Mauro ile yakın bir şekilde çalışıyor. Icardi'ye kulüp arıyoruz. Bence tekrar ayağa kalkıp koşması onun için en iyisi olacak. Daha elverişli bir ortam bulmak için transfer olmak, kariyerinizde tekrar rayına oturmanıza yardımcı olabilir" ifadelerini kullanmıştı. Icardi için görüşülen kulüplerden birinin de Galatasaray olduğu ortaya çıktı.

Wanda Nara ile üç görüşme

TyC Sports, Galatasaray'ın Mauro Icardi transferi için eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile üç görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Hatta bu görüşmelerde transfere ilişkin şartlar dahi belirlendi.

Maaşının bir kısmını PSG karşılayacak!

Wanda Nara ile görüşen Galatasaray, Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Arjantinli golcünün kiralanması durumunda ise yüklü maaşının büyük bir bölümünün yine PSG tarafından karşılanacağı ifade edilmekte. Sarı-Kırmızılıların Icardi için temasları sürüyor.

Manchester United da devrede

TyC Sports, Icardi için Galatasaray'ın görüşmelerde bulunduğunu belirtirken ilgilenen diğer ekibin ise İngiliz devi Manchester United olduğunu aktardı. Manchester United'ın teklifinin Icardi açısından da cazip olacağı ifade edilirken İngiliz ekibinin satın alma opsiyonlu bir kiralama yoluna gidebileceği belirtildi.