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Son dakika Galatasaray transfer haberi! Luyindama için ayrılık haftası

Son dakika Galatasaray transfer haberi! Sarı-Kırmızılı takımın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, Belçika'nın yolunu tutuyor.

17 Ocak 2022, Pazartesi 12:48 Son Güncelleme:
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Son dakika Galatasaray transfer haberi! Luyindama için ayrılık haftası

Galatasaray 'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın bu hafta sarı kırmızılı takımdan ayrılması bekleniyor.

2024 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına karşın kadroda düşünülmeyen ve Antwerp ile birlikte Belçika'dan 2 kulübün daha istediği Luyinmada'nın satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.

Galatasaray'da 78 maça çıkan savunma oyuncusu; 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Sarı kırmızılılar, Luyindama'nın gidişi ile birlikte yerli stoper arayışına başlayacak.

Royal Antwerp takımına kiralanması beklenen Christian Luyindama, aracının taşınmasıyla ilgili gerekli prosedürler için İstanbul'da gümrük müdürlüğüne gitmişti.

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