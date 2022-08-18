Galatasaray 'da savunma hattına takviye adına temaslarda bulunulan isimlerin sayısı artıyor. Marcao ve Victor Nelsson'da olduğu gibi potansiyelli isimlere yönelen Sarı-Kırmızılılar, son olarak Bragantino'dan Leo Ortiz için devreye girdi.

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Resmî teklif yapıldı

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Leo Ortiz için Bragantino'ya ilk teklifini sundu. Red Bull Bragantino, kaptanı için yapılan ilk teklifi reddetti. Önerilen ve talep edilen tutar arasında fark olduğu ifade ediliyor.

Yenisi kapıda

Henüz oyuncu tarafıyla transfer konusunda temasa geçmeyen Galatasaray, öncelikle kulübü Bragantino'yu ikna etmeye çalışıyor. İlk teklifin reddedilmesi sonrası Sarı-Kırmızılıların yeni bir teklif daha sunacağı belirtildi.

Uzun süredir takip ediliyordu

Leo Ortiz, yaklaşık 2 yıldır Galatasaray'ın scout ekibi tarafından takip ediliyordu. Brezilyalı oyuncu için geçtiğimiz sezonun başında ve devre arasında yine teklif yapılmış ama görüşmelerden olumlu sonuç alınamamıştı.

26 yaşındaki stoper, 2019'da bedelsiz olarak Internacional'den Bragantino'nun kadrosuna katılmıştı. Burada sergilediği performansla takım kaptanlığına yükselen Leo Ortiz, Brezilya Millî Takımı'nın da aday kadrosunda kendine yer bulmuştu.