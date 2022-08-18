Son dakika | Galatasaray transfer haberi: Leo Ortiz için teklif yapıldı
Savunmaya takviye adına birçok opsiyon üzerinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Bragantino'nun kaptanı Leo Ortiz için Brezilya ekibine görüşmeler kapsamındaki ilk teklifini yaptı. Galatasaray'ın uzun süredir Leo Ortiz'i yakından takip ettiği ve zaman zaman transferi adına temaslarda bulunduğu öğrenildi.
Galatasaray 'da savunma hattına takviye adına temaslarda bulunulan isimlerin sayısı artıyor. Marcao ve Victor Nelsson'da olduğu gibi potansiyelli isimlere yönelen Sarı-Kırmızılılar, son olarak Bragantino'dan Leo Ortiz için devreye girdi.
Resmî teklif yapıldı
Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Leo Ortiz için Bragantino'ya ilk teklifini sundu. Red Bull Bragantino, kaptanı için yapılan ilk teklifi reddetti. Önerilen ve talep edilen tutar arasında fark olduğu ifade ediliyor.
Yenisi kapıda
Henüz oyuncu tarafıyla transfer konusunda temasa geçmeyen Galatasaray, öncelikle kulübü Bragantino'yu ikna etmeye çalışıyor. İlk teklifin reddedilmesi sonrası Sarı-Kırmızılıların yeni bir teklif daha sunacağı belirtildi.
Uzun süredir takip ediliyordu
Leo Ortiz, yaklaşık 2 yıldır Galatasaray'ın scout ekibi tarafından takip ediliyordu. Brezilyalı oyuncu için geçtiğimiz sezonun başında ve devre arasında yine teklif yapılmış ama görüşmelerden olumlu sonuç alınamamıştı.
26 yaşındaki stoper, 2019'da bedelsiz olarak Internacional'den Bragantino'nun kadrosuna katılmıştı. Burada sergilediği performansla takım kaptanlığına yükselen Leo Ortiz, Brezilya Millî Takımı'nın da aday kadrosunda kendine yer bulmuştu.