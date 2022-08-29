Galatasaray 'da Patrick van Aanholt'un beklentilerin altında kalan performansı sonrası sol bek arayışlarına hız verilmiş durumda. Fode Ballo-Toure ve Sergio Reguilon gibi isimler sonrası gündeme gelen isim yeniden PSG'den Layvin Kurzawa oldu.





PSG göndermek istiyor

PSG, Mauro Icardi gibi Layvin Kurzawa'yı da yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. Icardi'nin durumundan farklı olarak ise Kurzawa, çok daha uzun süredir PSG'nin satış listesinde ve henüz istenen talip bulunabilmiş değil.

Şans bulamıyor

Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon takımla sadece 1 resmî maça çıktı. 1 Ağustos 2021'de Lille ile oynanan Süper Kupa mücadelesinde 10 dakika forma giyen Kurzawa, sonrasında herhangi bir resmî maçta kullanılmadı.

29 yaşındaki oyuncu, 1 Ağustos 2021'den bu yana geçen süreçte sadece geçtiğimiz ay bir hazırlık maçında forma giydi. 15 Temmuz'da Quevilly ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika sahada kaldı fakat yeni teknik direktör Christophe Galtier'nin de planlarında kendine yer bulamadı.

Transfer son anda yatmıştı

Geçtiğimiz yaz Galatasaray, Kurzawa transferi için kulübü PSG ile anlaşma sağlamıştı. Fakat Fransız oyuncu, o dönemde bu teklifi kabul etmemişti. Şimdi ise Galatasaray, bir kez daha devreye girmiş durumda.

Sol bekte ilk seçenek

Sol bek transferi için Fode Ballo-Toure ve Sergio Reguilon gibi isimlerin gündeme geldiği Galatasaray'da öncelik belirlenmiş durumda. Foot Mercato'nun haberine göre Sarı-Kırmızılılar, sol bek önerisinde bulunan menajer ve aracılara olumsuz cevap verirken önceliğin Kurzawa olduğu aktarılıyor.

Görüşmeler başladı

Galatasaray, Kurzawa transferi için PSG ile görüşmelere başlamış durumda. Bu görüşmeler, özellikle Fransız ekibi tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Çünkü bugüne kadar Kurzawa için birçok takımın adı geçse de resmî görüşme ortamı oluşmamıştı. Nice ve Lyon gibi ismi geçen kulüplere rağmen Galatasaray'ın Kurzawa için masada olduğu aktarılmakta.

Fulham da devrede

Kurzawa için Galatasaray gibi resmî görüşmelerde bulunan bir diğer ekibin de Premier Lig'den Fulham olduğu belirtiliyor. Fakat transfer döneminin bitimine kısa süre kalmış olması ve Türkiye'de pencerenin 8 Eylül'de kapanacak olması Galatasaray'ı bir adım öne çıkarıyor.

Karar Kurzawa'da

Fransız oyuncunun, PSG ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor. 2015'te 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan transfer edilen Kurzawa, artık çıkışa yaklaşmış durumda. Geçtiğimiz sezon takımda kalmak isteyerek Galatasaray'ın teklifine olumsuz yanıt veren Fransız sol bekin bu kez nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.