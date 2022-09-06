Transfer döneminin sonunda Galatasaray beklenen yerli bombasını Kaan Ayhan'la patlattı. 27 yaşındaki stoper ile yıllık 1.6 milyon Euro maşa anlaşan sarı-kırmızılılar, milli savunmacının kulübü Sassuolo'yu da ikna etme noktasına geldi. 4 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olan Aslan, 5 milyon Euro isteyen İtalyanlar'ı indirime zorluyor ve pazarlık süreci olumlu ilerliyor. Kaan Ayhan ısrarının perde arkasında +3 yerli kuralı kadar Victor Nelsson'a verilen söz yatıyor. Sevilla'ya transferi gerçekleşmeyen Nelsson'a ocak ayında gereken kolaylığın sağlanacağı konusunda garanti verildiği ortaya çıktı.

DÜNYA KUPASI UMUDU

Galatasaray 13 milyon Euro'yu gören Danimarkalı stoperine Dünya Kupası sonrasında daha iyi bir teklifin gelmesine kesin gözüyle bakıyor. Nelsson'un devre arasında satılma ihtimaline karşılık Kaan Ayhan hamlesiyle Aslan savunmayı garantiye aldı. (Sabah)