Son dakika | Galatasaray transfer haberi: Hücuma Nolito iddiası!

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray 'a ilişkin İspanya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. Haris Seferovic'in yanına kısmen biraz daha farklı bir hücum oyuncusu eklemek isteyen Galatasaray'ın 35 yaşındaki İspanyol oyuncu Nolito ile ilgilendiği iddia edildi.

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La Grada'nın haberine göre Celta Vigo ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Nolito'nun birçok talibi bulunuyor. Bunlar arasında AEK, Almeria, Cadiz, Espanyol, Mallorca, Olympiacos, Panathinaikos gibi takımlar yer alırken Galatasaray'ın da kendisiyle ilgili görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Valencia ve Barcelona'nın altyapılarında forma giydikten sonra Benfica'ya transfer olan İspanyol oyuncu, 2013'te Portekiz ekibinden Celta Vigo kadrosuna katılmıştı. 2016'da 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye giderken 2017'de 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya gitmişti. 2020'de ise eski takımı Celta Vigo ile yeniden anlaşan Nolito, sona eren sözleşmesiyle birlikte serbest kalmış durumda.