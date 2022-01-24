Son dakika Galatasaray transfer haberi! Gedson Fernandes geliyor...

Gedson Fernandes, uzun uğraşlar ve sıkı pazarlıklar sonucunda tekrar Galatasaraylı oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, teknik direktör Domenec Torent'in verdiği olumlu rapor sonrası, selefi Fatih Terim'in de ısrarla istediği oyuncu için 8 milyon Euro bonservis bedeli talep eden Benfica ile 1.5 yıllık kiralama konusunda kesin anlaşmaya vardı. Portekiz ekibine toplam 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek ve sözleşmeye zorunlu olmayan 8 milyon Euro'ya yakın satın alma opsiyonu koyulacak. Gedson Fernandes'e ise 1.5 yıl için toplam 2 milyon Euro ücret verilecek.

İSTANBUL'A GELİYOR

Genç futbolcunun hafta içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi, sözleşme imzaladıktan sonra da takıma katılması bekleniyor. Galatasaray 'dan Benfica'ya geri dönüşünde aradığını bulamayan Gedson Fernandes, üç lig maçında sadece 47 dakika forma giyebilmişti. (Sabah)



