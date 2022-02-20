Fransız basınının önde gelen haber kuruluşlarından Foot Mercato; Galatasaray 'ın Al Ahly forması giyen Aliou Dieng'i transfer etmek istediğini yazdı. Sarı-kırmızılıların girişimlere başladığı aktarıldı.

FULHAM VE AJAX DA TALİP

24 yaşındaki Malili orta sahaya Championship ekibi Fulham ve Hollanda temsilcisi Ajax'ın da talip olduğu vurgulandı. Tecrübeli futbolcunun transferi için 3 kulübün yarış halinde olduğu belirtildi.

13 MAÇTA OYNADI

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Aliou Dieng bu sezon Al Ahly formasıyla 13 resmi müsabakada süre aldı. 24 yaşındaki orta saha bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTECEK

Galatasaray'ın daha önce de kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Aliou Dieng'in Al Ahly ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 24 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

20 KEZ MİLLİ OLDU

Tecrübeli futbolcu şu ana kadar toplamda 20 kez Mali Milli Takımı'nın formasını giydi. Aliou Dieng bu maçlarda 1 gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu daha önce Djoliba ve MC Alger takımlarında da oynadı.