Son dakika Galatasaray transfer haberi! Fernando gelişmesi

Brezilyalı ön libero Fernando Lucas, Galatasaray 'ın yeni 6 numarası olmaya çok yakın... Devre arasında bonservisi elinde olan ve Antalyaspor'a imza atan 30 yaşındaki Fernando, Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardı. 17 lig maçında 4 gol, 4 asistlik performansıyla göz kamaştıran ve aynı zamanda defansif özelliğiyle de tam Sarı-Kırmızılılar'ın aradığı tipte bir isim olan Fernando Lucas'ın, 1.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Antalya'dan yarım sezon için 225 bin Euro alan Sambacı, uygun maliyetiyle de Aslan'ın iştahını kabartıyor. Galatasaray'ın bu çıkış bedelini ödemesi halinde, transferin gerçekleşmesinin önünde hiçbir engel bulunmuyor.

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Konuyla ilgili Antalyaspor cephesinden de bir açıklama geldi. Kırmızı- Beyazlı yönetimin açıklamasında, "Galatasaray'ın bizimle masaya oturması gerekmiyor. Oyuncunun sözleşmesindeki rakam ödendiğinde zaten istediği takıma imza atabilir" ifadesine yer verildi. Orta sahaya takviye planı doğrultusunda dünyanın dört bir yanında birçok oyuncuyla masaya oturan Sarı- Kırmızılılar'ın, çok daha büyük çapta bir transfer yaptıktan sonra, Fernando Lucas'ı açıklamaya hazırlandığı da gelen haberler arasında.









Boştayken tercih edilmedi

Devre arasında serbest olmasına rağmen Galatasaray'ın kadrosuna katmadığı Fernando Lucas, yıldızını Lucescu'nun Shakhtar takımında parlatmıştı. Sonrasında Sampdoria ve Spartak Moskova'ya önemli transferler gerçekleştiren Brezilyalı, 2020'de gittiği Çin'den 1 yıl sonra ayrıldı, 6 ay boşta kaldıktan sonra da Antalya'ya imza attı.