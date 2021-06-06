Son dakika Galatasaray transfer haberi! Fernandinho harekatı!

Galatasaray Manchester City'den ayrılan 36 yaşındaki Fernandinho için harekete geçti. City ile yollarını ayıran Brezilyalı oyuncuyla kurulan ilk temastan olumlu yanıt alındı. Kariyerine en az 2 yıl daha devam etmek isteyen Fernandinho City'deki performansıyla herkesi büyülemişti.

G.SARAY'A SICAK BAKIYOR

Bonservisinin elinde olması G.Saray'ın orta sahadaki bütün sorunlarını çözecek olması nedeniyle Sarı-Kırmızılılar Fernandinho'yu çok istiyor. Brezilyalı yıldız da bu teklife sıcak bakıyor.





ÖN SÖZLEŞME YAPILACAK

Kongre olmasına rağmen Florya'da yeni sezon planlamasına devam eden yönetim Fernandinho ile bir ön sözleşme yapıp yeni gelecek yönetime bırakmayı planlıyor.

FERNANDO'DAN BİLGİ ALDI

Galatasaray ve İstanbul hakkında Fernando'dan bilgi alan Fernandinho'nun Sarı-Kırmızılı kulübün teklifini bu nedenle ilk sıraya aldığı belirtildi. Galatasaray Brezilyalı yıldıza bonservis ödemeyecek.

53 KEZ BREZİLYA FORMASI GİYDİ

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Fernandinho, Yıldız oyuncu Brezilya Milli Takımı'nda 53 kez forma giydi. Bu maçlarda iki gol kaydetti. (Takvim)

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