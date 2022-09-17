Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 'ın kısa süre önce kadrosuna kattığı Dries Mertens'in menajeri Stijn Francis suskunluğunu bozdu. Belçikalı yıldızın menajeri dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dries Mertens'in Galatasaray'a transfer süreci hakkında konuşan Stijn Francis dikkat çeken ifadeler kullandı.

Napoli'den ayrıldıktan sonra geleceği hakkındaki kararı merak konusu olan 35 yaşındaki yıldız sarı-kırmızılılara 1+1 yıllık imza attı. Galatasaray, Dries Mertens'le yapılan anlaşmayı KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılardan 1 milyon 100 bin euro imza ücreti alan Dries Mertens'in yıllık 2 milyon 900 bin euro kazanacağı belirtildi.

"KAFASINDA NAPOLİ'DE KALMAK VARDI"

Belçika basınından DH Ies Sports'ta yer alan habere göre; bir podcast kanalına açıklamalarda bulunan Stijn Francis, yıldız futbolcunun sarı-kırmızılılara imza süreci hakkında konuştu. Dries Mertens'in Galatasaray'la anlaşma sürecini anlatan menajeri, "Galatasaray'a transfer uzun bir süreçti. Birçok ilginç teklif geldi ama kafasında Napoli'de kalmak vardı. Ancak Napoli'deki hikayenin sona erdiğini çok geç anladık, takımda kalabileceğimizi düşünüyorduk" ifadelerini kullandı.

"KALBİNİN SESİNİ DİNLEDİ"

Napoli'den ayrıldıkları süreçte Juventus'tan transfer teklifi aldıklarını belirten menajer, "Herkes sorunun para olduğunu düşünüyor ama aslında değildi, çok bir şey istemedik. Juventus'tan gelen teklifle (yıllık 5 milyon euro) karşılaştırıldığında Napoli'den istediğimiz miktar çok azdı. Dries için Juve ile gerçekleştirdiğimiz görüşme oldukça ilginçti. Ama kalbinin sesini dinledi ve transferi kabul etmedi" dedi.

Endonezya şampiyonu Bali United'dan da transfer teklifi aldıklarını açıklayan Stijn Francis, "Diğer planlarından biri ise Bali United'da bir yıl oynamaktı. Belki B planı değil D planıydı ama Endonezya şampiyonu Bali United ile görüşmeler vardı" diye konuştu.

6 MAÇTA OYNADI

Dries Mertens bu sezon Galatasaray formasıyla 6 müsabakada forma şansı buldu. Tecrübeli on numara bu süreçte gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Dries Mertens'in güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.