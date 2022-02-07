Son dakika Galatasaray transfer haberi! Dina Ebimbe iddiası!

Süper Lig 'de ara transfer dönemi yarın sona eriyor. Kadrosunu Inaki Pena, Pulgar, Semih Kaya ve Gomis gibi isimleri katarak güçlendiren Aslan'ın, Fransa Lig 1 ekibi Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Dina Ebimbe'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Footmercato'da yer alan habere göre; ara transfer döneminde Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'e gitmek isteyen ancak satın alma opsiyonunda sorun yaşanması nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Eric Dina Ebimbe'nin Galatasaray 'a gidebileceği iddia edildi.

Fransız ekibinde forma şansı bulamadığı için garanti oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor. Sarı kırmızılılar, Diagne'nin sözleşmesinin feshedilmesiyle doğan yabancı hakkını da genç oyuncuyu kadrosuna katarak yapmak istiyor. İlerleyen saatlerde Ebimbe'nin transferiyle ilgili gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Dina Ebimbe kimdir?

Paris Saint-Germain altyapısında yetişen Dina Ebimbe, 21 Kasım 2000'de Fransa'nın Stains kentinde dünyaya geldi. Orta saha ve sağ kanat mevkilerinde oynayan Ebimbe 2019-2020 sezonu başında A takıma yükseldi. Aynı sezonun başında Le Havre'a kiralanan Ebimbe 1 sezon burada kiralık olarak forma giydi. Ligue 2'de çıktığı 25 maçta 3 gol 1 asistle oynayan genç futbolcu daha sonra Dijon'a kiralandı. Burada da çıktığı 31 maçta 1 gol 1 asistlik performan sergileyen Kamerun asıllı Fransız futbolcu bu sezon Paris Saint-Germain ile 12 maçta 1 asistlik performans sergiledi. Dina Ebimbe'nin daha fazla forma şansı almak istemesi nedeniyle başka bir kulübe kiralık olarak gitmek istediği ifade edildi. 21 yaşındaki futbolcunun PSG ile olan sözleşmesi 2023 Haziran'da sona erecek.