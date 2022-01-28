Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray , 6 numara arayışında da mutlu sona çok yaklaştı. Orta sahadaki defansif problemi çözmek adına birçok menacerle temas kuran ve çok sayıda oyuncuyla aynı anda masaya oturan Sarı-Kırmızılılar, rotayı son olarak Amadou Diawara'ya çevirdi. Kadro dışı kaldığı Roma'dan ayrılmaya karar veren ve teklifleri değerlendirmeye alan 24 yaşındaki futbolcu, ilk temaslar sırasında Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakmasa da Domenec Torrent'in bizzat kendisini aramasıyla düşüncesini değiştirdi. Gelinen noktada Gineli futbolcuyla ilgili bir sorun bulunmadığı, Galatasaray ile Roma'nın anlaşması halinde transferin gerçekleşeceği öğrenildi.

36 milyon Euro ödendi

Henüz 24 yaşında olmasına rağmen şu ana kadar 3 farklı kulüp, Diawara'nın bonservisine tam 36 milyon Euro ödedi. İtalyan kulübü San Marino'da yıldızını parlatan Gineli futbolcu, 2015'te 600 bin Euro'ya Bologna'ya imza attı. Sadece 1 yıl sonra Napoli'nin 14.5 milyon Euro ödeyerek renklerine bağladığı Diawara, Serie A'da kalitesini kanıtlamayı başardı. Napoli'deki 3 yıllık performansı, onu 21 milyon Euro'ya Roma'ya taşıdı. Ancak Jose Mourinho'nun imzası, Diawara'nın Roma'daki kaderini değiştirdi. Portekizli hocayla yıldızı barışmayan genç oyuncu, sezon içinde kadro dışı kalınca ayrılık kararı verdi.

2 Şubat gecesi son

Sarı-Kırmızılı kulübün Roma ile görüşmeleri devam ediyor. Diawara'yı da UEFA listesine yetiştirmek isteyen Galatasaray Yönetimi'nin, 2 Şubat'a kadar temasları sonlandırması gerekiyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralanması için çalışılıyor. Kiralık süresinin yarım sezon yerine 1.5 sezon olma ihtimali de seçenekler arasında. Opsiyon bedeli, zorunlu olup olmayacağı, ödeme takvimi gibi detaylar ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Metin Karabaş