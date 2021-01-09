Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cim Bom'dan Youssouf atağı!
Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Sarı kırmızılılarda orta saha için yeni bir isim gündeme geldi. Yeni Malatyaspor'da bu sezonun en önemli oyuncuları arasında yer alan Youssouf için nabız yoklayan yönetim önce sözlü bir teklifle Yeni Malatyaspor'un kapısını çaldı. Yeni Malatyaspor, Youssouf için 3 milyon Euro talep etti. Berat Özdemir'i Trabzonspor'a kaptıran Galatasaray'da bu talepten sonra Youssouf transferi de rafa kalktı.
Yeni Malatyaspor, formda oyuncusu Youssouf için Galatasaray'dan 3 milyon € istedi. Sarı kırmızılılar bir orta saha takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Berat Özdemir'in Trabzonspor'a transfer olması, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'in 8 milyon € istemesinden sonra Youssouf transferi de olumsuz sonuçlandı. İşte son dakika haberinin detayları...
YENİ MALATYASPOR YOUSSOUF İÇİN 3 MİLYON EURO İSTEDİ!
Orta saha arayan Galatasaray dört koldan saldırıyor. Berat Özdemir'i Trabzonspor'a kaptıran, İrfan Can için uğraşan ve Seri'yi bekleten sarı-kırmızılıklar son olarak Youssouf Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'un kapısını çaldı.
Malatya cephesi, 22 yaşındaki Burundili ön libero için 3 milyon Euro bonservis talep etti. Galatasaray takas formülünü önerdi ancak olumsuz cevap aldı. Youssouf Ndayishimiye ile Belçika'dan Anderlecht ve Fransa'dan St Etienne kulüpleri de ilgileniyor. (Sabah)