Yeni Malatyaspor, formda oyuncusu Youssouf için Galatasaray'dan 3 milyon € istedi. Sarı kırmızılılar bir orta saha takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Berat Özdemir'in Trabzonspor'a transfer olması, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'in 8 milyon € istemesinden sonra Youssouf transferi de olumsuz sonuçlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

YENİ MALATYASPOR YOUSSOUF İÇİN 3 MİLYON EURO İSTEDİ!

Orta saha arayan Galatasaray dört koldan saldırıyor. Berat Özdemir'i Trabzonspor'a kaptıran, İrfan Can için uğraşan ve Seri'yi bekleten sarı-kırmızılıklar son olarak Youssouf Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'un kapısını çaldı.

Malatya cephesi, 22 yaşındaki Burundili ön libero için 3 milyon Euro bonservis talep etti. Galatasaray takas formülünü önerdi ancak olumsuz cevap aldı. Youssouf Ndayishimiye ile Belçika'dan Anderlecht ve Fransa'dan St Etienne kulüpleri de ilgileniyor. (Sabah)