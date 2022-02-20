Cyle Larin için Galatasaray 'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş 'la yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Cyle Larin'in menajeriyle temasa geçti. Tarafların maaş konusunda anlaşma sağlaması halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

CYLE LARIN GALATASARAY'A

Sezon başında Rachid Ghezzal'ı, ara transfer döneminde ise Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Siyah-Beyazlılara Cyle Larin transferiyle cevap vermeye hazırlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'e son olarak 1,750 milyon euro maaş öneren Beşiktaş, Kanadalı futbolcudan bir kez daha ret yemişti. 26 yaşındaki futbolcu 2,5 milyon euroda diretiyor.

BABEL VE ARDA GİDİYOR, LARIN GELİYOR

Sezon sonunda Ryan Babel ve Arda Turan ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, sol kanada Cyle Larin takviyesi yapmak istiyor. Larin'in menajeriyle temasa geçen Cimbom, maaş konusunda orta yol bulunması halinde transferi gerçekleştirip ezeli rakibinin Ghezzal ve Gedson Fernandes hamlelerine cevap vermiş olacak.

SON YILLARDA DEĞERİNİ KATLADI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Cyle Larin 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Son 2 yılda ederini neredeyse 4'e katlayan Kanadalının güncel piyasa değeri 11 milyon euro. (Akşam)