Galatasaray 'da Fatih Terim'den transfer listesini alan yöneticilerden Işıtan Gün çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılılar, Al Ahly forması giyen Aliou Dieng için harekete geçti. Galatasaray Yönetimi, Dieng'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Mısır kulübüyle görüşmelere başladı. 2019 yılından beri Mısır kulübünde forma giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026'da sona eriyor.

Öte yandan Cimbom, Brezilyalı yıldız orta saha Paulinho'nun transferinde bu hafta sonuca varmak istiyor... 32 yaşındaki Brezilyalı yıldız için son teklifini yapan Sarı- Kırmızılılar, gelecek cevaba odaklandı. Son olarak Çin ekibi Guangzhou'da forma giyen tecrübeli oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.

DEĞERİ 2 MİLYON EURO

23 yaşındaki Aliou Dieng'in piyasa değeri 2 milyon Euro. 1.84 m. boyundaki Dieng, 6 ve 8 numara oynuyor.



