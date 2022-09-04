Uzun süredir kanat bölgesini takviye etmek için uğraşan Galatasaray son olarak Roland Sallai ve Paulinho konusunda girişimlerde bulunmuştu. Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine yeni bir isim daha girdiği belirtiliyor. İddialara göre yönetim, PSG formasını giyen Rafinha Alcantara'nın transferi için düğmeye bastı.

Fransız kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve teknik direktör Christophe Galtier tarafından gözden çıkarılan Brezilyalı yıldızın kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor. Çok yönlü bir futbolcu olan Rafinha hem orta alanda hem de kanat bölgesinde görev yapabiliyor.

Okan Buruk'un birçok bölgede forma giyebilen 29 yaşındaki futbolcuya çok sıcak baktığı belirtiliyor. Fransız basınına göre şu anda Rafinha ile PSG yönetimi arasında sözleşme fesih görüşmeleri yapılıyor. Galatasaray'ın gelişmeleri yakından takip ettiği ve transferde oldukça ısrarcı olduğu belirtiliyor.

Barcelona altyapısında yetişen ve Liverpool'lu Tiago'nun kardeşi olan Rafinha, daha önce Inter formasını da giydi. (Takvim)