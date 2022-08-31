Emre Akbaba'nın performansından memnun kalmayan ve kadrosuna net bir 10 numara katmak isteyen Galatasaray , rotasını yeniden Amine Harit'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Schalke 04'te forma giyen 25 yaşındaki oyuncu için transfer döneminin başında da nabız yoklamış, hatta Alman kulübüyle prensip anlaşmasına varmıştı. Faslı futbolcunun 2.7 milyon Euro'luk maaş beklentisi nedeniyle geri adım atan sarı-kırmızılılar, transfer döneminin son günlerinde yeniden harekete geçti.

5 MILYON EURO BONSERVİS

Schalke 04 ile 5 milyon Euro bonservis bedelinde el sıkışan Aslan, Harit ile de tekrar görüşmelere başladı. Fakat bu transferde G.Saray'ın işi zor. Çünkü Harit ile Premier Lig kulüplerinden Leicester City de ilgileniyor. Bu nedenle Harit'in düşündüğü, kararını bugün vereceği öğrenildi. Geçen sezon Marsilya'da kiralık oynayan yıldız futbolcu, 34 maçta 5 gol atarken, 4 de asist yapmıştı. (Sabah)