Son dakika Galatasaray transfer haberi! Cim Bom Kaan Ayhan transferini askıya aldı
Galatasaray'da transferin son günlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı takımın savunmaya yapmayı planladığı Kaan Ayhan transferinde pürüz çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün her konuda anlaşma sağladığı Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo zorluk çıkardı. Anlaşma zemini bulunamayınca transfer rafa kaldırıldı.
Galatasaray yönetimi, Kaan Ayhan ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Milli stoperle 1.6 milyon euro üzerinden 4 yıllığına el sıkışan sarı-kırmızılılar, Sassuolo'nun uzlaşmaz tavrı yüzünden transferi askıya aldı.
6 MİLYON EURO TALEP ETTİLER
İtalyan kulübü daha önce 4 milyon euroluk bonservis bedelini kabul etmişti. Ancak sarı-kırmızılılar bedelde indirim beklerken, Sassuolo bonservisi 6 milyon euroya yükseltti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray transferden vazgeçti.
Galatasaray yaz transfer döneminde yaklaşık 2 aydır deneyimli stoperi transfer etmek için çaba sarf ediyordu. (Skorer)