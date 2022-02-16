Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ligde bulundukları zor duruma rağmen geleceğe umutla bakıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte geleceğinin olduğunu düşünen Elmas, yeni sezon kadrosu için düğmeye baştı, danışmanı Luis Campos'tan bir transfer listesi hazırlamasını istedi.

Avrupa'da son 16'ya kalmasına karşın Türkiye'de başarısız geçen sezon nedeniyle eleştirilen Elmas, gelecek yıl benzer bir tablo ile karşılaşmamak için elini çabuk tutuyor. Danışmanı Luis Campos ile yapılacak takviyelerle ilgili görüşmeler yapan Elmas, işi son dakikaya bırakmamak konusunda kararlı...

Trabzonspor 'un bu sezonki başarısında erken yapılan transfer hamlelerinin önemini tespit eden Elmas, bu nedenle düğmeye erken bastı. Yeni sezonki kadro için çalışmalara başlayan ve teknik direktör Domenec Torrent'in de fikirlerini alan Elmas, Luis Campos'tan bir liste hazırlamasını istedi. Cim-Bom'un patronu, yeni sezon transferlerini son dakikaya bırakmayarak önümüzdeki döneme en güçlü şekilde girmek istiyor.

Galatasaray böylece transfer görüşmelerine erken başlayarak yeni sezonun kadrosu için harekete geçecek. (Skorer)