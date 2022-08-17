Uzun süredir transfer gündeminde yer alan Andrea Belotti konusunda Galatasaray cephesi artık bekleyişe geçti. Sarı-Kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki santrfora son teklifini sunarken, gözünü oyuncunun kararına çevirdi. Yıldız golcünün aklı ise hâlâ Roma'da. Her ne kadar beklediği teklifi alamasa da Jose Mourinho'nun, "Benden haber bekle" mesajıyla teklifleri askıya alan Belotti, bir yandan Nice ve Galatasaray'la da transfer görüşmeleri yapıyor. Eğer Belotti, Roma transferinden tamamen vazgeçer ve Cim Bom'a yeşil ışık yakarsa, Erden Timur vakit kaybetmeden İtalya'ya giderek operasyonu bizzat tamamlamayı planlıyor.

Yerli forvet de alacaklar

Belotti'nin dışında Galatasaray bir de yerli forvet takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok Türk kulübünün transfer listesinde bulunan Umut Bozok ile Halil Dervişoğlu, Galatasaray'ın da öncelikli adayları arasında. Planlanan takviyeler gerçekleşirse, mevcut kadrodaki golcülerden Bafetimbi Gomis ile yolların ayrılması düşünülüyor.