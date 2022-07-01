Son dakika Galatasaray transfer haberi! Batshuayi iddiası!

Golcü arayan Galatasaray için flaş iddia... Sarı-Kırmızılı ekibin, sezonu Beşiktaş 'ta kiralık olarak geçiren Michy Batshuayi ile transfer görüşmesi yaptığı öne sürüldü. Siyah-Beyazlı takımdaki performansı beğenilmeyen, özellikle kaçırdığı gollerle birçok maçta tepki çeken 28 yaşındaki santrfor, takımı Chelsea'ye geri döndü, ancak kadroda düşünülmüyor. Galatasaray'ın da tıpkı Beşiktaş gibi golcü futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Belçikalı santrforun da kariyerine Türkiye'de devam etme düşüncesine sıcak yaklaştığı, gelen haberler arasında.

Orhan Yıldırım