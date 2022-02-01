Son dakika | Galatasaray transfer haberi: Bafetimbi Gomis'in geliş saati belli oldu!
Son dakika haberi... Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak adına anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in bugün İstanbul'da olması beklenirken geliş saati de belli oldu.
Galatasaray taraftarı, eski yıldızı Bafetimbi Gomis'e yeniden kavuşuyor. Galatasaray'ın transferi adına anlaşma sağladığı Fransız golcü, İstanbul'a geliyor.
Bafetimbi Gomis, bugün İstanbul'da olacak. Gomis'i taşıyan uçağın planlanan kalkış saatinden yaklaşık 1 saat 25 dakika geç kalkması nedeniyle Fransız golcüyü taşıyan uçağın 18 sularında Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor.
Galatasaray, Inaki Pena'nın ardından Gomis ile de resmî sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Fransız golcü, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.
Bafetimbi Gomis de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kendisi için değerli insanları bulmak ve bir aslan olarak görevini yerine getirmek için yola çıktığını belirtti.
https://twitter.com/BafGomis/status/1488469790616399872
Metin Karabaş