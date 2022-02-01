Galatasaray taraftarı, eski yıldızı Bafetimbi Gomis'e yeniden kavuşuyor. Galatasaray'ın transferi adına anlaşma sağladığı Fransız golcü, İstanbul'a geliyor.

Bafetimbi Gomis, bugün İstanbul'da olacak. Gomis'i taşıyan uçağın planlanan kalkış saatinden yaklaşık 1 saat 25 dakika geç kalkması nedeniyle Fransız golcüyü taşıyan uçağın 18 sularında Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor.





Galatasaray, Inaki Pena'nın ardından Gomis ile de resmî sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Fransız golcü, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

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Bafetimbi Gomis de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kendisi için değerli insanları bulmak ve bir aslan olarak görevini yerine getirmek için yola çıktığını belirtti.





Metin Karabaş