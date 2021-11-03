Galatasaray , Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'dan sonra kadrosuna bir Rumen futbolcu daha katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, CFR Cluj'un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Claudiu Petrila'yı yakından takip ediyor.

Sezon başında Romanya'dan Olimpiu Morutan ve Cicaldau'yu transfer eden Galatasaray, yeniden Rumen pazarına yöneldi. Pro Sport'un haberine göre, Galatasaray CFR Cluj forması giyen 2000 doğumlu Claudiu Petrila'yı kadrosuna katmak istiyor.