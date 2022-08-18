Galatasaray , Fransa Ligi'nden sürpriz bir oyuncu transferi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Lig 2 takımlarından Bordeaux'da forma giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Alberth Elis'i gözüne kestirdi. Fransız kulübünün geçen sezon satın alma opsiyonuyla Boavista'dan kiraladığı ve 6 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Honduraslı futbolcunun şartlarını araştırıyor. Her iki kanatta ve forvette görev yapabilen Elis'in, geçen sezon sonunda bir alt lige düşen Bordeaux'dan ayrılmak istemesi, Aslan'ın iştahını kabartıyor. Sarı-Kırmızılılar, Güney Amerikalı hücumcu için, Bordeaux'nun Boavista'ya ödediği bonservisi teklif edecek.