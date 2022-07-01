Dünyanın dört bir yanında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'ın gündemine gelen son isim Brezilya'dan... Ülkesinde Botafogo forması giyen 23 yaşındaki Erison, Sarı-Kırmızılılar'ın radarına girdi. Menacerleri tarafından önerilen ve Galatasaray cephesinden de tam not alan Sambacı, daha önce Fenerbahçe 'nin de transfer gündemine gelmiş, ancak son anda bu operasyondan vazgeçilmişti. Sarı-Lacivertli kulübün o dönem kadrosuna katmadığı genç futbolcu, ocak ayında sadece 200 bin Euro'ya Botafogo'ya imza attı. Yeni takımında çok kısa sürede yıldızını parlatan Erison, 21 maçta 13 gol, 3 asistlik performansıyla yeniden transferin gözdesi haline geldi. Piyasa değeri 1.5 milyon Euro'nun üzerine çıkan Brezilyalı forvet için belirlenen bonservis bedeli ise 5 milyon Euro.

Okan hoca 4 forvet istiyor

Sarı-Kırmızılılar, İspanyol ve Fransız kulüplerinin de yakından takip ettiği Erison'un maliyetini düşürmek adına kolları sıvadı. 1.80 boyundaki solak futbolcunun, merkez santrforun yanı sıra sol kanatta da oynayabilmesi, Başakşehir'in başındaki birçok maça çift golcüyle çıkan Okan Buruk'u cezbeden detaylar arasında yer alıyor. Genç çalıştırıcı, Galatasaray'a imza attıktan sonra dile getirdiği gibi, zaman zaman 4-4-2 sistemini kullanmak istiyor ve bunun için elinde kaliteli 4 santrfor olması gerektiğini belirtiyor.

Gelecek hafta çok kritik

Diagne veya Gomis'le yollarını ayırması beklenen, Mohamed'e gelen transfer tekliflerini de değerlendirmeye alan Galatasaray'da, birkaç forvet takviyesinin olabileceği belirtiliyor. Rotayı Güney Amerika pazarına çevirerek Erison'un transferini masaya yatıran Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'dan da birçok golcüyle temas halinde. Kulübe yakın kaynaklar, özellikle önümüzdeki hafta sonuna kadar golcü transferinde çok daha somut gelişmeler yaşanabileceğine dair görüş belirtiyor.

Zafer Büyükavcı