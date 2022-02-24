Gedson Fernandes’i ezeli rakibi Beşiktaş ’a kaptıran Galatasaray ’da yaz Transfer döneminde de 1 numaralı önceliği ön libero takviyesi olacak. Sarı kırmızılıların gündemindeki isim ise sezon başında da takımla adı anılan Mısır ekibi Al Ahly’de forma giyen Malili futbolu Aliou Dieng. Devre arasında bu bölgeyi Fiorentina’dan Erick Pulgar’ı sezon sonuna kadar kiralayarak takviyen eden Galatasaray’ın sezon sonunda Dieng için büyük bir transfer yarışına gireceği öne sürüldü.

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Fransız medyasından Foot Mercato’ya göre Galatasaray ile İngiltere’nin köklü kulübü Fulham sezon sonu Aliou Dieng arasında büyük bir çekişme yaşanacak. Championship’te şu an en yakın rakibinin 6 puan önünde lider durumda bulunan Fulham, Premier Lig’e güçlü bir kadro ile dönmenin planlarının yaparken Dieng, Londra ekibinin listesinde zirvede yer alıyor. Ancak Mısır ekibinden gelen haberlere göre 24 yaşındaki futbolcuya talip olan başka kulüpler de var. Bunların başında ise Hollanda liginde şu anda zirvede yer alan Ajax var.

Geçen sezon 51 maçta oynadı

Sezon sonunda Galatasaray, Fulham ve Ajax arasında yaşanacak olası bir çekişmeden kimin galip ayrılacağı belirsizliğini korurken 2026 Haziran’a kadar sözleşmesi bulunan Dieng için Al Ahly’nin isteyeceği bonservis de yarışın seyrini değiştirecek. Al Ahly’nin 1.1 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Malli oyuncunun şu anki piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro civarında. Bu sezon Mısır ekibi 14 maça çıkıp 1 gol atan Aliou Dieng, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 51 karşılaşmada görev alırken 1 gol attı ve 4 asist yaptı. (Hürriyet)