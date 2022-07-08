Okan Buruk'un imzasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray 'da peş peşe hamleler geliyor. Sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira'nın ardından bir yıldızı daha transfer etmek için çalışmalarına başladı.

ALTI NUMARAYA İLK ADAY GUEYE

Galatasaray'da William Carvalho'nun da listede bulunduğu altı numara transferinde ilk hedef netlik kazandı. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint Germain'in yıldızı Idrissa Gana Gueye'yi transfer etmek için çalışmalarına başladı.

Fransız deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Senegalli orta saha için sarı-kırmızılılarda Erden Timur'un devreye gireceği öğrenildi. Merkez orta saha ve önlibero pozisyonlarında görev alan Idrissa Gana Gueye'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

32 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain formasını 33 müsabakada giyme başarısı gösterdi. Idrissa Gana Gueye rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Senegalli orta saha takım arkadaşlarına 1 asist yaptı.

(Skorer)







