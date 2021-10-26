Galatasaray , devre arası transfer dönemi için kadro planlama çalışmalarına şimdiden başladı. Cimbom, Cicaldau'nun eski takım arkaşı Andrei Ivan'ı da listeye ekledi.

Alexandru Cicaldau'dan son derece memnun sarı - kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, kadroya 1 Rumen oyuncunun daha alınmasını istedi. Bu isim, Cicaldau'nun Universitatea Craiova'dan takım arkadaşı Andrei Ivan.

Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro

Her iki kanatta ve santrfor bölgesinde oynayabilen 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 11 maçta 4 gol atıp 2 asist yaptı. Ivan, 2019'da Krasnodar'dan Craiova'ya 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro.

Cicaldau: Galatasaray'a Andrei Ivan'ı isterdim

Galatasaray'a yaz ayında katılan Cicaldau, geçtiğimiz günlerde Rumen basınına açıklamalarda bulunmuştu. 24 yaşındaki oyuncu, ''Craiova'dan bir oyuncunun transferini istesem, Andrei Ivan'ı isterdim'' demişti. (A Spor)