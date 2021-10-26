Son dakika Galatasaray transfer haberi! Aslan Craiova'dan Andrei Ivan'ı gündemine aldı
Devre arası transfer dönemine az bir süre kala Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılar, Cicaldau'nun Craiova'dan eski takım arkadaşı Andrei Ivan'ı transfer gündemine aldı.
Galatasaray , devre arası transfer dönemi için kadro planlama çalışmalarına şimdiden başladı. Cimbom, Cicaldau'nun eski takım arkaşı Andrei Ivan'ı da listeye ekledi.
Alexandru Cicaldau'dan son derece memnun sarı - kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, kadroya 1 Rumen oyuncunun daha alınmasını istedi. Bu isim, Cicaldau'nun Universitatea Craiova'dan takım arkadaşı Andrei Ivan.
Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro
Her iki kanatta ve santrfor bölgesinde oynayabilen 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 11 maçta 4 gol atıp 2 asist yaptı. Ivan, 2019'da Krasnodar'dan Craiova'ya 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro.
Cicaldau: Galatasaray'a Andrei Ivan'ı isterdim
Galatasaray'a yaz ayında katılan Cicaldau, geçtiğimiz günlerde Rumen basınına açıklamalarda bulunmuştu. 24 yaşındaki oyuncu, ''Craiova'dan bir oyuncunun transferini istesem, Andrei Ivan'ı isterdim'' demişti. (A Spor)