Son dakika Galatasaray transfer haberi! Andrea Belotti bombası

Haris Seferoviç'ten sonra takıma bir golcü oyuncu daha almak isteyen Galatasaray , bonservisi elinde olan Andrea Belotti konusunda ciddi ilerleme kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın yaptığı teklifi İtalyan basını duyurdu.

FORVET HATTINA ÜNLÜ YILDIZLAR

Teknik kadronun Omar Elabdellaoui ve Sacha Boey'in performansını yeterli bulmamasının ardından Lyon'un deneyimli sağ beki Leo Dubois'i kadroya dahil edildi. Özbek yönetimi, forvet hattı için ise Benfica'nın gözde oyuncusu Haris Seferovic ve farklı bölgelerde oynama kabiliyetini sahip Dries Mertens'i renklerine kattı.

AYRILIKLAR YAŞANDI

Galatasaray'da bir yandan takviye yapılırken diğer yandan ayrılıklar da yaşandı. Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Aytaç Kara ve Mbaye Diagne'nin sözleşmeleri feshedildi. Aytaç Kasımpaşa'nın, Diagne ise Fatih Karagümrük'ün yolunu tuttu. Charleroi geçen sezon kiraladığı Valentine Ozornwafor'un sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu kullandı. Mostafa Mohamed Ligue 1 ekibi Nantes'a, Olimpiu Morutan ise satın alma opsiyonu ile birlikte Pisa'ya kiralandı. Son olarak forma şansı bulamayan Jesse Sekidika ile yollar ayrılırken, 26 yaşındaki oyuncu Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'la anlaşma sağladı.

BELOTTİ TRANSFERİNDE KRİTİK GÜN

İtalyan gazetesi Torino Granata'nın haberine göre, Torino ile sözleşmesi sona eren Belotti'nin transferine ilişkin bugünün kritik olduğunu ve İtalyan golcünün bu hafta içinde kararını vermesi bekleniyor ki Roma'ya da durumu netleştirmesi adına çağrıda bulunduğu aktarılmıştı.

Fanatik'in aktardığı bilgilere göre: Roma, özellikle Shomurodov'un takımdan ayrılması adına görüşmeleri yoğunlaştırmış durumda. Onun ayrılığı ile Belotti'yi kadrosuna katmak istiyor. Fakat Belotti'nin de Galatasaraylı yetkililer ile bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

ERDEN TİMUR TOPLANTILARINI İPTAL ETTİ

Sarı-kırmızılı yönetici Erden Timur bütün toplantı ve görüşmelerini Andrea Belotti transferi için iptal etti. Timur oyuncuyu ikna etmek için çaba sarf ediyor.

YILLIK 4.5 MİLYON EURO VE İMZA PARASI

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Galatasaray'ın Belotti için sezon başına 4,5 milyon euro ve imza parası teklif ettiğini duyurdu. Golcü futbolcu Roma'da haber bekliyor.

B PLANI HAZIR

Belotti, Roma'nın kendisini transfer etmek adına kadrosundaki durumu bir an önce çözmesini isterken Galatasaray ve Nice'in temasları da sürüyordu. Şimdi Galatasaray'ın gerçekleştireceği görüşmenin sonucu merak edilirken Sarı-Kırmızılıların da görüşmedeki sonuca göre anlaşmaya yakın olduğu diğer isimlere yönelebileceği tahmin ediliyor.

ROMA'NIN TEKLİFİ DAHA DÜŞÜK

Galatasaray'ın yükselttiği teklifin ardından, Roma'nın Belotti teklifinin Galatasaray'dan geride kaldığı ortaya çıktı.

Bir süredir Roma'yı bekleyen Belotti'nin Galatasaray'ın yaptığı teklifi referans göstererek Başkent ekibinden daha yüksek bir sözleşme beklediği de gelen haberler arasında bulunuyor.

MERTENS'İ TAKİBE ALDI

Öte yandan Andrea Belotti, Instagram hesabından Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'i takibe aldı.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE YER ALDI

Fenerbahçe 'nin de gündeminde yer alan Belotti'nin adı daha önce Milan, Atalanta, Monaco gibi ekiplerle de anılmıştı.

2015 yılından bu yana Torino forması giyen 28 yaşındaki Belotti, geçtiğimiz sezon 23 maçta, 8 gol ve 1 asistlik performansa imza atmıştı. (Skorer)