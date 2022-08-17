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Son dakika | Galatasaray transfer haberi: Alberth Elis ile anlaşma sağlandı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Bordeaux'dan Albert Elis ile sözleşme süresi, yıllık ücret gibi her konuda anlaşma sağladığı ve Fransız ekibiyle de görüşmelerin olumlu sonuca varmak üzere olduğu belirtildi.

17 Ağustos 2022, Çarşamba 16:40 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray transfer haberi: Alberth Elis ile anlaşma sağlandı!

Galatasaray 'da transfer çalışmaları sürerken flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-Kırmızılıların Bordeaux'nun Honduraslı oyuncusu Alberth Elis'in transferini bitirmeye hazırlandığı belirtildi. 

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Anlaşma sağlandı

La Voz Del Deporte'dan Alvaro De La Rocha'nın haberine göre Galatasaray, Alberth Elis ile her konuda anlaşma sağladı. Yıllık ücret ve sözleşmenin süresi konusunda iki taraf anlaşmaya varmış durumda. 

Honduraslı oyuncuyla anlaşmaya varan Galatasaray'ın kulübü Bordeaux ile de görüşmeleri sürüyor. Fransız ekibiyle de görüşmelerin olumlu gittiği aktarılmakta. 

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İmzayı atmaya hazır

Galatasaray'ın farklı isimlerle de görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor. Öncelikli adaylara ilişkin görüşmelere göre Elis'in transferi şekillenecek. Sarı-Kırmızılıların kararına göre Elis'in imza atmaya hazır olduğu belirtiliyor. 

Bordeaux, 26 yaşındaki sağ açığı geçtiğimiz yaz 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Boavista'dan kadrosuna katmıştı. Fakat şimdi Fransız ekibinin Ligue 2'ye düşmesi nedeniyle Elis'in ayrılabileceği ifade ediliyor. 

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