Galatasaray 'da transfer çalışmaları sürerken flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-Kırmızılıların Bordeaux'nun Honduraslı oyuncusu Alberth Elis'in transferini bitirmeye hazırlandığı belirtildi.





Anlaşma sağlandı

La Voz Del Deporte'dan Alvaro De La Rocha'nın haberine göre Galatasaray, Alberth Elis ile her konuda anlaşma sağladı. Yıllık ücret ve sözleşmenin süresi konusunda iki taraf anlaşmaya varmış durumda.

Honduraslı oyuncuyla anlaşmaya varan Galatasaray'ın kulübü Bordeaux ile de görüşmeleri sürüyor. Fransız ekibiyle de görüşmelerin olumlu gittiği aktarılmakta.

İlgili Haberler Son dakika Galatasaray transfer haberi! Nwakaeme ve Cengiz Ünder bombası





İmzayı atmaya hazır

Galatasaray'ın farklı isimlerle de görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor. Öncelikli adaylara ilişkin görüşmelere göre Elis'in transferi şekillenecek. Sarı-Kırmızılıların kararına göre Elis'in imza atmaya hazır olduğu belirtiliyor.

Bordeaux, 26 yaşındaki sağ açığı geçtiğimiz yaz 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Boavista'dan kadrosuna katmıştı. Fakat şimdi Fransız ekibinin Ligue 2'ye düşmesi nedeniyle Elis'in ayrılabileceği ifade ediliyor.