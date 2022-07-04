Galatasaray ’da orta sahaya yapılacak takviyeler merakla beklenirken, listedeki önemli adaylardan biri olan Amir Hadziahmetovic için bu hafta resmi görüşmeler başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk’un takımında görmeyi çok istediği Bosnalı orta saha oyuncusu, geride kalan sezon gösterdiği başarılı performansın ardından birçok takımın radarına girmişti. Özellikle İtalya’dan Udinese ve Torino, Amir’i transfer etmek adına girişimlerde bulunmuştu. İsmail Kartal’ın Fenerbahçe ’den ayrılırken bıraktığı raporda da “Mutlaka alınmalı” dediği Amir’i, Okan Buruk da bekliyor. Galatasaray yönetimi ise Abdülkerim transferinde samimi bağlar kurduğu Konyaspor’un kapısını bu hafta içerisinde çalacak.

Takas formülü de var

Abdülkerim’den daha yüksek bir bonservisle kapıyı açması beklenen Konyaspor’a, bu kez para artı takas formülü sunulacak. Aslan’ın 3 milyon Euro’nun yanı sıra Aytaç Kara ya da Emre Kılınç seçeneğiyle İç Anadolu ekibini ikna etmeye çalışacağı ifade edilirken transfer oyuncu cephesinin de Galatasaray seçeneğine son derece olumlu baktığı bildirildi. 7 sene Konyaspor’da ter döküp, 25 yaşına ulaşan Amir, artık kariyerinde yeni bir sayfa açarak daha üst seviyelerde olmak istiyor.