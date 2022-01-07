Son dakika Galatasaray transfer haberi! 2 bomba transfer birden

Galatasaray camiası yeni transferler için artık geri sayımda. Teknik direktör Fatih Terim'le yola devam eden Sarı-Kırmızılı yönetim, tecrübeli hocanın istediği takviyeleri ikinci yarının ilk haftalarına yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor. 12 Ocak'ta ara transferin resmen açılmasını bekleyen Galatasaray Yönetimi, 48 saat içerisinde en az 2 bomba birden patlatmanın hesapları içinde. Kulübe yakın kaynaklar, transfer görüşmesi yapılan isimler arasında imzaya en yakın oyuncuların Gedson Fernandes ve Ola Solbakken olduğunu belirtiyor. Daha sonra forvete, savunmaya ve hatta kaleye de takviyeler yapılması planlanıyor.

Eşyaları topladı, bekliyor

Gedson Fernandes'in bonservisiyle ilgili olarak Benfica Başkanı Rui Costa ile yapılan son görüşme de olumlu geçti. 22 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun maksimum 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Sarı-Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Fatih hocanın, yönetimle yaptığı görüşmede 6 numara transferinden daha çok Gedson'u kadrosunda görmek istediğini ilettiği öğrenildi. Genç oyuncu Portekiz'de eşyalarını topladı ve o da artık işin resmiyete kavuşmasını bekliyor.









Vade süresi de kısalırsa...

Ola Solbakken'in menaceriyle İstanbul'da gerçekleşen pazarlıklarda sonuca ulaşan Sarı-Kırmızılılar, Norveç kulübü Bodo Glimt'le de anlaşmaya vardı. Taraflar şu sıralarda ödeme takvimi üzerindeki pürüzleri gidermeye çalışıyor. Galatasaray'ın planı, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisini, tıpkı Gedson Fernandes'te olduğu gibi uzun vadeli taksitlerle ödemek. Bodo Glimt cephesi her ne kadar ödemenin peşin yapılmasını istese de vadelerin süresinin kısalması halinde görüşmelerin imza aşamasına geleceği kaydedildi.