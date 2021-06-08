Son dakika Galatasaray transfer gelişmesi! Moreno için formül masada!
Aradığı sol beki İspanya'da bulan Galatasaray, Alex Moreno'nun transferi için bu hafta Real Betis'le masaya oturacak. İspanyol futbolcu için 3.5-4 milyon Euro bandında satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulacak.
Saracchi'nin bonservisi konusunda Leipzig'le anlaşamayan Cim Bom rotasını İspanya'ya çevirmişti. Real Betis'in sol beki Alex Moreno için çalışma başlatan Galatasaray 'da, İspanyol futbolcuya oyuncu izleme (scout) ekibinden onay çıkmıştı. Sarı-Kırmızılı profesyonellerin bu hafta içerisinde Betis'le pazarlık masasına oturacağı öğrenildi. Maliyet araştırmaları sonucunda düğmeye basan Aslan'da, 27 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralık formülü masada olacak. Sarı-Kırmızılı profesyoneller, Betis'e 3.5-4 milyon Euro bandında bir opsiyonlu kiralama teklifi sunacak.
2019'da Rayo Vallecano'dan 7 milyon Euro bonservisle Yeşil-Beyazlı renklere imza atan Moreno için Cim Bom'un teklifine Betis'in vereceği cevap da merak konusu.