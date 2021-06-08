Saracchi'nin bonservisi konusunda Leipzig'le anlaşamayan Cim Bom rotasını İspanya'ya çevirmişti. Real Betis'in sol beki Alex Moreno için çalışma başlatan Galatasaray 'da, İspanyol futbolcuya oyuncu izleme (scout) ekibinden onay çıkmıştı. Sarı-Kırmızılı profesyonellerin bu hafta içerisinde Betis'le pazarlık masasına oturacağı öğrenildi. Maliyet araştırmaları sonucunda düğmeye basan Aslan'da, 27 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralık formülü masada olacak. Sarı-Kırmızılı profesyoneller, Betis'e 3.5-4 milyon Euro bandında bir opsiyonlu kiralama teklifi sunacak.

2019'da Rayo Vallecano'dan 7 milyon Euro bonservisle Yeşil-Beyazlı renklere imza atan Moreno için Cim Bom'un teklifine Betis'in vereceği cevap da merak konusu.

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