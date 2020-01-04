Son dakika! Galatasaray transfer bombalarını patlattı

Sezonun ilk yarısında beklentilerin altında bir oyun sergileyip 27 puanla Lider Sivas’ın 10 puan gerisinde kalan Galatasaray, ikinci yarı öncesi kadroda önemli ölçüde revizyon planlıyordu. Liglerimizde resmi transfer dönemi bugün açılacak olsa da Aslan harekâta dün başladı, iki transferi birden açıkladı. Sarı-Kırmızılılar akşam saatlerinde Henry Onyekuru ile Marcelo Saracchi için KAP bilidiriminde bulunuldu. Cim Bom geçen sezon şampiyonluk yaşadığı kadrosunda bulunan sol kanat oyuncusu Onyekuru için Fransa’nın Monaco takımı, Saracchi için de Almanya’nın Leipzig takımıyla bu isimlerin kiralanmaları için görüşmelere başlandığını kaydetti.

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Sezon sonuna kadar...

Galatasaray’ın 1.5 sezonluğuna kiralamak istediği Henry Onyekuru’ya Monaco’dan vize çıkmadığı, anlaşmanın bu sezon sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi. Nijeryalı oyuncu için Fransa ekibine kiralama ücreti ödemeyecek olan Cim Bom, Onyekuru’nun Monaco’dan aldığı ücreti karşılayacak. 1.5 yıl Sarı-Kırmızılı formayı giyecek olan Saracchi için de Leipzig’e kiralama bedeli vermeyecek olan Galatasaray, Uruguaylı sol beke, Alman ekibinde kazandığı parayı ödeyecek.

Bugün geliyor

Geçen sezonki şampiyonlukta attığı 14 golle büyük katkı sağlayan Henry Onyekuru 7 ay aradan sonra yeniden kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. Sarı-Kırmızılı ekibin yeni transferlerinden olan Nijeryalı oyuncu bugün İstanbul’da olacak. Nijeryalı oyuncu önce sağlık kontrolünden geçirilecek, ardından sözleşe yapılacak. Nijeryalı yıldızın ikinci yarı hazırlıklarına yarından itibaren takımla birlikte katılacağı öğrenildi.

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