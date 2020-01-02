2 Ocak Perşembe son dakika Galatasaray transfer haberleri büyük merak konusu. Sarı-Kırmızılı takımda Andone ve Luyindama'nın sezonun ilk yarısında yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle bu bölgelere mutlaka transfer yapması bekleniyor. Ayrıca Nagatomo'nun takımdan ayrılması ve o bölgeye bir sol bek transferi beklentisi oldukça yüksek. Forvet bölgesi için de girişimlerini sürdüren Galatasaray'da ayrıca Belhanda'nın satılması durumunda 10 numara için de yeni bir transfer söz konusu. Galatasaray taraftarının merakla beklediği transferlerle ilgili gündeme gelen ve gazetelere yansıyan son dakika transfer haberleri ve tüm detayları buradan okuyabilirsiniz...

SON DAKİKA ONYEKURU GELİŞMESİ!

Ara transferde Galatasaray’la sözleşme imzalaması beklenen Henry Onyekuru konusunda, menacaer William D’avilla’dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Radyospor’a konuşan D’avilla, “Umarım Monaco ile Galatasaray, Onyekuru için anlaşmaya varır. Kulüplerin kısa sürede bilgilendirme yapacağını düşünüyorum. Onyekuru konusunda son detaylar konuşuluyor. Her şey pozitif görünüyor” ifadelerini kullandı.

OKAY YOKUŞLU'DA SICAK GELİŞME!

Lig devam ederken, kulübü Celta Vigo ile ilgili tüm paylaşımlarını silen ve ayrılık kararı alan Okay Yokuşlu, Galatasaray’ın transfer gündemine gelmişti. Taraflar görüşürken, İspanyol kulübünde yaşanan teknik direktör değişikliği, oyuncunun kaderini değiştirdi.

Ligin son 3 haftasındaki tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan Okay’ın kiralık olarak gönderilmesine kesinlikle sıcak bakılmıyor. Galatasaray cephesinde ise şu an bonservis bedeli karşılanamayacağı için Okay transferinin rafa kaldırılması gündeme geldi.

BELHANDA'NIN YENİ PARASI! ALEX TEIXEIRA'YA

Galatasaray son dakika transfer haberi... Skora daha fazla katkı yapan bir 10 numara transfer etmek isteyen Galatasaray’da, gözler Alex Teixeira’ya çevrildi. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon Çin’de Jiangsu Suning formasıyla çıktığı 30 maçta 18 gol atan Brezilyalı yıldızı, bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun Avrupa’ya dönerek Şampiyonlar Ligi özlemini dindirmek istemesi, Galatasaray’ın elini güçlendirirken, bonservis bedelinin karşılanması için de Belhanda’nın ayrılığı bekleniyor. Menaceri vasıtasıyla Arap kulüpleriyle görüşme halinde olan Faslı futbolcudan, 10 milyon Euro civarında gelir elde edilmesi hedefleniyor. Bu paranın tamamı Teixeira transferinde kullanılacak.

29 yaşındaki Alex Teixeira, bu sezon Çin Ligi’nde çıktığı 30 maçta 18 gol 11 asiste imza attı.

Hem golcü hem de pasör

29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, hem 10 numara hem forvet hem de kanatlarda görev yapabiliyor. İki ayağını da çok iyi kullanabilen Sambacı, topla hızlı mesafe kat edebilmesi, isabetli pasları, uzaktan etkili şutları ve ceza sahasındaki bitirci vuruşlarıyla dikkat çekiyor. Çin kulübü, 4 yıl önce Teixeira’nın bonservisi için Shakhtar’a tam 50 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

GALATASARAY'DAN KADEWERE HAMLESİ!

Galatasaray’ın forvet arayışları sessiz sedasız devam ediyor. Devre arasında geniş çaplı bir transfer operasyonuna hazırlanan Sarı- Kırmızılılar’ın, Avrupa’daki genç ve potansiyelli golcüleri araştırdığı öğrenildi. Galatasaray bu doğrultuda Fransa 2. Ligi’nde Le Havre forması giyen 23 yaşındaki santrfor Tino Kadewere’yi gözüne kestirmiş durumda. Bu sezon forma giydiği 19 lig maçında 17 kez fileleri havalandıran 1.83 boyundaki Zimbabwe’li futbolcunun, zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması için çalışmaların başladığı belirtiliyor. Kadewere’nin, menacerler vasıtasıyla yapılan ilk görüşmelerde, Galatasaray’a transfer olup bir üst seviyede sahne alma fikrine son derece sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

23 yaşında, 1.83 boyundaki Zimbabwe’li santrfor Tino Kadewere, Le Havre formasıyla müthiş bir performansa imza atıyor.

4-4-2 sistemine dönülebilir

Bir taraftan Falcao’nun devre arasında fizik kondisyon seviyesini toparlamasını bekleyen, diğer taraftan Mbaye Diagne’nin geri dönüşüne hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, olası bir Kadewere transferiyle 4-4-2 sistemine geri dönebilir. Teknik patron Fatih Terim, kalabalık bir forvet hattıyla, alternatifi bol bir oyun sistemi kullanabileceğini düşünüyor. Galatasaray ile Le Havre arasında görüşmeler de bu hafta itibarıyla başlayacak.

FALCAO GİDİYOR MU?

Galatasaray'ı yakından takip eden muhabirimiz Metin Karabaş, Sarı - Kırmızılı takımdaki transfer gelişmelerini Fanatik TV'de değerlendirdi.

Takıma büyük umutlarla gelen ardından sakatlığı sebebiyle bekleneni veremeyen Falcao'nun performansını değerlendiren Metin Karabaş, 'Galatasaray bu transferde çok zorlanmıştı. Sonra Falcao çok uzun bir sakatlık dönemi geçirdi. Verim veremedi. Antalyaspor maçında birisi penaltıdan bir tane de normal yollarla ceza sahası içerisinden bir gol attı. Fakat dakika 60 ve 70’den sonra bir düşüş başladı ki bu normal. Maçın ikinci yarısındaki saha koşullarınında kötü olduğunu söyleyelim. Bu da onun performansını olumsuz yönde etkiledi.' yorumunu yaptı.

Falcao takımdan ayrılıyor mu? iddialarını gündemine alan Metin Karabaş, 'Şimdi biz bu iddiaları yabancı basın üzerinden gördük. Fakat yönetime şuanda şuanda Falcao ile ilgili gelen bir istek yok. Gelirse ne olur? Bu dönemde zor. Bu dönemde Galatasaray yönetiminin ve teknik heyetinin Falcao’yu çok kolay bırakacağını zannetmiyorum. Çünkü çok emek verdiler. Oynatmak istiyorlar. Çok astronomik bir transfer teklifi gelirse ancak o zaman konuşulur.' dedi.

GALATASARAY SEKİDİKA İLE ANLAŞTI!

Cim-Bom dışında, Trabzonspor ile Fenerbahçe’nin de transfer etmek istediği Nijeryalı kanat oyuncusu, Galatasaray ile el sıkıştı. Yeni dönemde sarı-kırmızılı kulüpte olmak isteyen futbolcu, alacakları nedeniyle kırmızı-siyahlılarla bedelsiz fesih hakkı bulunmasına rağmen kulübüne para kazandırmak için bu yolu seçmedi.

Sekidika’nın Galatasaray’dan Eskişehirspor’a belli bir miktar para vermelerini istediği dile getirildi. Bundan dolayı sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig kulübü ile bugün bir görüşme yapacak ve az bir bonservis bedeli teklif edecek.

Eskişehir formasıyla 16 lig maçına çıkan sağ kanat oyuncusu, 8 gole imzasını attı, 2 de asist yaptı. (Skorer)

GALATASARAY'DU MURILLO GÜNDEME GELDİ

Galatasaray, Luyindama’nın ağır sakatlığı sonrası savunmaya çareler ararken, Falcao’nun Kolombiya Milli Takımı’ndan arkadaşı Sampdorialı Jeison Murillo, sarı-kırmızılıların gündemine oturdu.

Cim-Bom’un 27 yaşındaki stoper için İtalyanlara teklifte bulunduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. 2023’e kadar Sampdoria ile sözleşmesi bulunan ve bu sezon ilk yarısında 9 maçta 660 dakika sahada kalan futbolcu için ısrarcı olan teknik direktör Fatih Terim’in, İtalya’daki ilişkilerini kullanarak bu transferi gerçekleştirme hedefinde olduğu bildirildi.

İtalya’ya gelmeden önce Valencia forması giyen, geçen sezon Barcelona’ya kiralık giden, daha önce Inter’de de oynayan tecrübeli oyuncunun gelmeyi kabul ettiği, bunda en büyük faktörün Falcao olduğu dile getirildi. Murillo’yu ilk fırsatta kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılıların, yarım sezon için 750 bin euro vermeye hazır olduğunu iletti. Galatasaray, Sampdoria’nın vereceği karara göre Galatasaray’ın stoper bölgesindeki hamlesi netleşecek.

Öncelik onda

Stoper dışında sağ bek de oynayabilen Murillo’nun, 27 yaşında olmasına karşın üst düzey takımlarda oynaması, tercih edilmesinde çok etkili olduğu öğrenildi. Murillo’nun durumuna göre Galatasaray diğer seçenekleri masaya yatıracak.

Deportivo Cali’de futbolculuğa başlayan Jeison Murillo, daha sonra Depor Aguablanca FC, Granada, Cadiz, Las Palmas, Inter, Valencia, Barcelona ve Sampdoria kulüplerinde forma giydi. Yıldız stoper, 28 kez de Kolombiya Milli Takımı ile sahaya çıktı. (Skorer)

FATİH TERİM'İN DEV TRANSFER PROJESİ

Süper Lig’in en yaşlı takımlarından biri olan Galatasaray , büyük bir değişime hazırlanıyor. Bir süredir yaptığı basın toplantılarında oyuncuların geçmişine değil, geleceklerine yatırım yapacaklarına vurgulayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in ilginç bir projeyi hayata geçirdiği ortaya çıktı. Önümüzdeki yıllarda uygulanacak yabancı kontejanını da göz önünde bulunduran deneyimli çalıştırıcı rotasını Almanya ve Hollanda liglerine çevirdi. Terim, bu ülkelerin 1. ve 2. liglerinde mücadele eden tüm gurbetçi futbolcuları takip ettirmeye başladı.

Bu proje için scout ekibi ile anlaşıldı. Anlaşılan scout ekibi Almanya ve Hollanda’nın 1. ve 2. liglerinde forma giyen gurbetçileri sezon sonuna kadar takip etmeye başladı. Ligin ilk yarısında çok sayıda maç izlendi. Sezon sonu için oyuncularla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlanarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e iletecek. Bu raporda oyuncunun maç içi istatistiklerinin yanı sıra karakteri, aile yapısı ve alışkanlıkları ile ilgili bilgiler de yer alacak. Scout ekibi bu liglerde oynayan gurbetçilerin aileleri de görüşmelere başladı. Görev aldıkları kulüplerin yetkilileriyle de detaylı olarak görüşmeler yapılıyor.

Teknik Direktör Fatih Terim, hazırlanacak geniş rapor sonrası Galatasaray’ın kimliğine uygun olan oyuncuları belirleyecek. Belirlenen oyuncularla kısa süre içinde girişimler başlanacak. Belirlenen genç gurbetçilere uzun süreli imzalar atılacak. Bu proje sayesinde takımın iskeleti belirlenen gurbetçilerden kurulmuş olacak. Bazı isimlerin de tecrübe kazanması için Süper Lig ekiplerine kiralanması planlanıyor. Fatih Terim, Milli Takımda görev aldığı dönemde de gurbetçi futbolcularla ilgili bir çalışma yapmıştı. Terim yapılan bu çalışmadan da faydalanacak. (Akşam)

BAŞAKŞEHİR'DEN GALATASARAY'A BRUMA ÇALIMI!

Başakşehir, bir dönem Galatasaray forması giyen Bruma'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu sezon 12 lig maçında forma giyen Portekizli futbolcu, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Portekizli futbolcuyu! devre arasında transfer etmek istiyor.

Bu sezon 12 lig maçında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. (Sabah)

GALATASARAY'A KOSOVALI STOPER! IDRIZ VOCA

Süper Lig’in en yaşlı takımlarından olan ve devre arasında büyük bir değişime hazırlanan Galatasaray’ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların teknik heyeti, bir süredir yaptığı açıklamalarda oyuncuların geçmişine değil, geleceklerine yatırım yapacaklarını vurgularken, scout ekibi de bu doğrultuda takip ettikleri isimleri filtreledi.

Galatasaray’ın, İsviçre’de top koşturan Idriz Voca’yı yakın takibe aldığı öğrenildi. Luzern’de oynayan Arnavut asıllı Kosovalı oyuncunun, G.Saray futbolcu izleme ekibi tarafından raporlandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik heyetinin de raporunun olumlu olması durumunda 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Luzern’le temasa geçileceği kaydedildi. Bu sezon ligde 16, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 4 maçta forma giyen Idriz, orta sahanın yanı sıra stoper bölgesinde de oynayabiliyor. Vedat Muriqi’nin milli takımdan arkadaşı olan Idriz’in Luzern’le 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Kaynak: Yenişafak