Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Burak Elmas hakem yönetiminden ötürü yarın TFF'ye gideceklerini açıkladı.

Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle;

MHK'yle ilgili uzun süredir bir sistem değişikliği çabası içindeyiz

Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Biliyorsunuz sezon başından beri, son derece yapıcı bir üslupla, Türk sporunun içinde bulunduğu bataklıktan, Galatasaray'ın önderlik yaparak Türk sporunu buradan çıkaracak bir anlayış sergiliyoruz. Sistemi düzeltme çabalarımız, maalesef sistemin içindeki çürümüş düzen tarafından sürekli sorgulanıyor ve engellenmeye çalışılıyor. MHK'yle ilgili uzun süredir bir sistem değişikliği çabası içindeyiz.

TFF'den randevu isteyerek, yarın TFF'ye gideceğim

Bugün, Nef Stadyumu'nda, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bunu tahmin etmemize rağmen, iyi niyetliyiz ya, bir şans verelim dedik. Son derece art niyetli, takımımızı yavaşlatan, bize kart ve kartlar vermeye çalışan bir saha yönetimi vardı. Çok direndim. Konuşmayalım, bu iş düzelsin, bu kirli zihniyet Türk sporuna hakim olmasın diye. Galatasaray'ın haklarını savunmaktan imtina etmeyeceğimizi de bilmenizi isterim. TFF'den randevu isteyerek, yarın TFF'ye gideceğim. Bu toplantıda MHK başkanının olmasını ve Halil Umut Meler'in hakem raporunun da olmasını isteyeceğim.

Bugün gelen TFF yetkilisi, nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi

Bazı kulüpler el altından bunu alıyor. Biz bunun açıklanmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Hakem performansının nasıl değerlendirildiğini göreceğiz. Sadece hakemlerin değil, gözlemcilerin de. TFF üyeleriyle ilgili de bir uyarı yapmak istiyorum. Bugün gelen TFF yetkilisi, nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi. Fenerbahçe'nin galibiyetine bir gölge düşürmek istemiyorum onları iyi ağırlamak istedik. Ufak bir serzenişimi Ali Koç'a yaptım o da ortamı yumuşatmaya çalışıyor.

Tüm kararlar bizim oyunumuzu engelledi

Fenerbahçe'nin attığı golden sonra bizim yedek kulübemizin önüne gelmesi de bu ortama katkı yapmamıştır. Çok genç bir takımımız var. Bu işi başaracağız. Galatasaray, Türk futbolunda yeni bir devrimin öncüsü olacak. Galatasaray'ın saha ve seyirci avantajını kullanmasını engelleyecek bir yorum sergiledi sahada. Bunu da çok iyi niyetli yaptığını düşünmüyorum. Bir-iki hata olur ama bunlar üst üste gelince bir projenin parçası haline geliyor. Hocamızı atması, verdiği ve vermediği kartlar... Hepimiz gördük. Biz oyunu hızlandırmaya çalışırken yavaşlatmak için verdiği tüm kararlar bizim oyunumuzu engelledi.

Diğer başkanları da toplantıya davet edeceğim

Tabii ki rakibimizin galibiyetine gölge düşürmek istemem ama bu bir örnek. Yarın diğer başkanları da, arzu ederlerse, TFF ve MHK'yle yapacağım toplantıya davet edeceğim, hep birlikte gidelim. Bu tür iyi niyetli olmayan hareketler Türk futbolunun sorunu. Bunlar bugün bana, yarın sana olan şeyler. Hepimizin sorunu. TFF yetkilisi, haddini bilmedi diyelim. Daha fazla burada anlatmayayım, yarın yüzlerine söyleyeceğim. TFF içinde mevcut düzenden rahatsız olmayan, mevcut düzenin iyi olduğunu düşünen yetkililer var.

Ya bu sistemi değiştireceğiz, ya bu sistem bizi yiyecek

Bu üyelerin stadyuma girmemesi için elimden geleni yapacağım. Biz ligde hala aynı yarışın içindeyiz. Bir mağlubiyet, bizi bu yarıştan koparmaz. Çok genç, yeni bir araya gelmiş, başarılı olacak bir takımımız var. Bu takım en az 5-6 sene birlikte oynayacak, yeni takviyelerle birlikte en tepeye oynayan, hatta Avrupa'da tepeye oynayan bir anlayışımız var. Biz, Galatasaray'ın geleceğini kurmaya çalışıyoruz. Biz ya bu sistemi değiştireceğiz, ya bu sistem bizi yiyecek. Umarım bu sistemi değiştiren oluruz.

Kavga ortamı yaratmaya çalışan insanlar var

Mevcut aktörlerin futbolu getirdiği yer aşikar. Ortada rahatça dolaşmaları da bu konuda ne kadar utanmadıklarının göstergesidir. Bazen Galatasaray'a, bazen Fenerbahçe'ye... Kavga ortamı yaratmaya çalışan insanlar var. Biz buna destek vermeyeceğiz. Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Günde 2 serum aldım, son 24 saatin yaklaşık 19-20 saati uyuyarak geçti. Böyle bir maça her şartta çıkardım.

Bu sistemi, onlara teslim etmeyeceğiz

Oyuncumuza verilecek cezayı benimle pazarlık etmeye kalkan kulüp başkanı oldu. Böyle kirli, çirkin bir sistemin içindeyiz. Bugünkü hakem performansı da evinde Galatasaray'ı ezmek, teknik direktörünü sahadan atmak bu bir oyunun parçasıdır. Her kulübe bunu dönem dönem yapıyorlar. Bu sistemi, onlara teslim etmeyeceğiz. Bunu yapanlar, Türk futbolunun geleceğinde olmayacaklar. Bütün kulüp başkanlarıyla, birlikte ve şeffaf cevap vermeye çalışacağım. Tüm kulüplerle birlikte, bu kirli oyunun aktörlerini oyundan temizlemek istiyoruz.

Sahaya yabancı madde atılmasını kabul etmiyorum

Benim yanımda, TFF'nin karşısında söylendiği için rapor konusunu öğrendim. Ne olursa olsun, kendi stadımda sahaya yabancı madde atılmasını kabul etmiyorum. Hiçbir taraftarın, ne kadar iyi Galatasaraylı olursa olsun bunu yapmaya hakkı yok. Gerekeni de yapacağız, ben kabul etmiyorum. Yayıncı kuruluş da bugün enteresan. Birçok maçta bazı detaylar verilmezken, bugün detaylı çekimler gördük sahaya atılanlarla ilgili. Detaylı görüntüler vermesinin, diğer sahalarda da devamını bekliyorum. Bu doğrudur, yaparlarsa diğer sahalarda da yapsınlar.

Galatasaray'ın oyununa bugün müdahale edildi

Beşiktaş maçında da hakem performansından memnun değildim ama bizim performansımızı, hakemin bugünkü kadar etkilediğini düşünmüyorum. Uzun vadede kazananların, kısa vadedeki hareketleri başarılarını belirler. Galatasaray önce kendine bakar. Bugünkü maç, apayrı bir maç. Galatasaray'ın oyununa bugün müdahale edildi. Beşiktaş maçında böyle bir müdahale edildiğini düşünmüyorum. Takımın teknik heyetinin ve projemizin sonuna kadar arkasındayız. Teknik yorum yapmıyorum, o benim işim değil. Eğer hocamız bir gün burada konuşabilirse o size cevabını verir, eğer saha kenarında bilinçli olarak tahrik edilmezse.







