Son zamanlarda Fenerbahçe'nin geçmiş dönem şampiyonluklarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapması sonrasında Galatasaray, bu talebin reddedilmesi yönünde federasyona başvuruda bulundu.

Galatasaray'ın 23 Mart'ta TFF'ye yaptığı başvuruda şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 06.03.2021 tarihinde şampiyonluk sayılarının 28 olarak tescil edilmesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapıldığı kulüp resmi internet sitesi olan www.fenerbahçe.org üzerinden yapılan duyuru ile kamuoyuna bildirilmiştir. Söz konusu başvurunun olası sonuçlarının Galatasaray Spor Kulübü'nü ve Süper Lig'de mücadele eden diğer kulüpleri de etkileme ihtimalinin bulunduğu izahtan varestedir. Söz konusu başvuruya ilişkin olarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılacak değerlendirmelerde incelemeye alınması için konuya ilişkin itiraz ve görüşlerimizi işbu dilekçemizde bilgilerinize sunarız.