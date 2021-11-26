Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e kötü haber... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Terim'e 5 maç men cezası ve 29 bin 500 TL para cezası verildiğini açıkladı.

TFF'den konu ile ilgili yapılan açıklamada, ''Galatasaray teknik sorumlusu Fatih Terim'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Galatasaray. teknik sorumlusu Fatih Terim'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

PFDK, derbide kırmızı kart gören Fatih Terim'e 5 maç men cezası ve 29 bin 500 TL para cezası verdi.

Fatih Terim hangi maçları kaçıracak?

Tecrübeli teknik adam, Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor , Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında takımın başında olamayacak. Adana Demirspor maçında cezasını tamamlayacak olan Terim, 19. hafta oynanacak Galatasaray-Antalyaspor mücadelesinde yedek kulübesindeki yerini alabilecek.

Ne olmuştu?

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının 45+3. dakikasında saha kenarına doğru gelen topa, çizgiyi geçmeden müdahale ettiği gerekçesiyle sarı kart gören Terim, 90+6. dakikada saha kenarından hakemi alkışlayınca ikinci sarıdan kırmızı görmüştü. Tecrübeli teknik adam, hakem ve gözlemci raporu sonrası 5 maç men cezası aldı.

İlgili Haberler Fatih Terim: Baştan sona kadar Avrupa takımı gibi oynadık







