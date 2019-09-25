Son dakika | Galatasaray spor haberleri - 25 Eylül Çarşamba

25 Eylül Çarşamba son dakika Galatasaray spor haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe ile derbi maçta Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da Fatih Terim dev derbinin 11'ini belirlemeye çalışıyor. İşte son dakika Galatasaray spor haberleri ve detaylar...

YÖNETİMDEN DERBİ ÖNCESİ TAM DESTEK!

Başkan Cengiz ve kurmayları, motivasyonu en üst seviyeye çekmek için kolları sıvadı Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı’nda oynanacak derbi maçı öncesi teknik heyet ve takımla Florya’da buluştu. Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri, Florya Metin oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularla beraber öğle yemeği yediler. Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını da yemeğin ardından tesislerde yapan yönetim, hem derbi maçı öncesi takıma moral verdi hem de şampiyonluk yarışında motivasyonu sağlamak amacıyla ne gerekiyorsa yapma kararı aldı.

Alacaklar ödeniyor

Sarı-Kırmızılı futbolcuların bir süredir biriken alacakları, derbi öncesi hesaplara yatırılıyor. Böylece futbolcuların Fenerbahçe maçına konsantre olması yönünde ilk adımlar atılmış oldu.

Büyük prim yolda

Galatasaray Yönetimi’nin dün akşam gerçekleşen toplantısında, derbiye yönelik özel bir prim verilmesi yönünde karara varıldı. Rakam hakkında henüz bir netlik yok. Önümüzdeki günlerde teknik heyet ve futbolculara bu konuda bilgi verilecek.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNDE GÖZLER KALECİLERDE!

Türk Telekom Stadı’nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Galatasaray’ın 33 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile Fenerbahçe’nin 21 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır’ın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek. Galatasaray’da 9. sezonunu geçiren Muslera ile Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı Altay Bayındır’ın derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

Muslera 5 maçta 6 gol yedi

Fernando Muslera, Galatasaray’ın bu sezon oynadığı 7 resmi maçın tümünde 90’ar dakika sahada kaldı. Süper Lig’de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile TFF Süper Kupa’da ise birer maçta forma giyen Uruguaylı file bekçisi, rakiplerinin 6 golüne engel olamadı. Muslera, sarı-kırmızılı takımın 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadığı bu maçların 3’ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

Muslera’nın 22. Fenerbahçe derbisi

Fernando Muslera, Fenerbahçe’ye karşı 22. kez Galatasaray’ın kalesini korumaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisi, daha önce 17’si Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası, 3’ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 21 karşılaşmada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Muslera, sarı-lacivertli takımla yapılan maçlarda kalesinde 19 gol gördü. Fenerbahçe ile oynanan 8 müsabakada kalesini gole kapatan Muslera, 6 maçta ikişer, 7 mücadelede ise birer gol yedi.

Altay Bayındır 5 maçta kalesinde 6 gol gördü

Fenerbahçe’nin bu sezon MKE Ankaragücü’nden transfer ettiği kaleci Altay Bayındır, sarı-lacivertli takımın oynadığı 5 maçın tamamında 90’ar dakika forma giydi. Süper Lig’de 5 müsabakada sarı-lacivertli formayı giyen Altay, bu maçlarda kalesinde 6 gol gördü. Altay Bayındır, Fenerbahçe’nin 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadığı bu karşılaşmaların sadece 1’inde rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi. Sarı-lacivertli ekibin genç file bekçisi, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacak.

GALATASARAY ONYEKURU'YU ARIYOR

Süper Lig'de 5 maçta bekleneni veremeyen Galatasaray, başta Onyekuru olmak üzere geçtiğimiz sezonlardaki kanat oyuncularını arıyor.

Bruma, Rodrigues ve Onyekuru gibi hem genç hem hızlı kanat oyuncuları ile üst üste 2 şampiyonluk kazanan sarı-kırmızılılar bu sezon ise eski hızını kaybetti. Bruma, 2016- 17 sezonunda 11 gol-9 asist, Rodrigues 2017-18 sezonunda 10 gol-10 asist, Onyekuru geçen sezon 18 gol-4 asistlik katkıları ile skor yükünü omuzlarken bu üçlünün boşluğu dolmadı. Hücumda Babel ve Belhanda 2'şer, Falcao ve Adem 1'er kez ağları sarsarken, orta sahadan gole tek katkı Seri'den geldi.

Geçtiğimiz 2 sezonda rakip savunmanın arkasına sarkan, hızlı hücumlara çıkan Galatasaray bu karakterini unuturken Konya ve Yeni Malatya maçlarında 1-0 öne geçmesine rağmen farkı açamamanın bedelini ikişer puan kaybederek ödedi. Kanat rotasyonunda adı geçen Emre Mor da henüz skora etki edemedi.

Bu sezon Süper Lig'de 5 maçta 6 gol atabilen Galatasaray, geçen sezon aynı süreçte 14 gol atıp liderlik koltuğuna oturmuştu. Sarıkırmızılılar 2017-18 sezonunda ise 5 haftada 13 golle yine zirvedeydi.

(Sabah)

GALATASARAY'DA YILDIZLAR DÖNÜYOR

Fenerbahçe ve PSG maçları öncesinde Yeni Malatya maçında revizyona giden teknik heyet, yıldızlarını yeniden ilk 11'de kullanacak.

Sağ bekte Şener kulübeye geçerken, Mariano geri dönüyor. Adem-Andone ikilisi yerine Feghouli ile Falcao önce Fenerbahçe maçı, ardından da Şampiyonlar Ligi'nde sahada olacak. Falcao'nun bu hafta dinlenmesi sonrasında tamamen hazır olduğu da öğrenildi.

Sadece 2700 bilet var!

Falcao transferi sonrasında kombine bilet satışları 45 bine ulaşırken sarıkırmızılılar adına da bir rekor kırılmıştı. Fenerbahçe maçı için sponsorlara ayrılan bölümün yanı sıra rakip takıma da 2 bin 600 bilet verilecek. Bu rakamların sonrasında güvenlik nedeniyle boş bırakılacak koltuklar da eklenince sadece 2 bin 700 biletin satışa çıkacağı açıklandı. Cumartesi günü derbide Türk Telekom Stadı'nda 50 bin kişinin olması bekleniyor.

Yönetimden moral yemeği

GALATASARAY Yönetim Kurulu, Fenerbahçe ve Paris Saint-Germain maçları öncesinde dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı. Toplantı sonrasında yönetim, teknik heyet ve oyuncuların da katıldığı moral yemeği düzenlendi...

G.Saray, dün U19 takımı ile idman maçı yaptı...

(Sabah)

TERİM'İN EN BÜYÜK SİLAHI FALCAO

TT Stadı'ndaki dev maç tüm gözler Radamel Falcao'nun üzerinde olacak... Kolombiyalı süper yıldız, Galatasaray formasıyla ilk derbi heyecanını yaşayacak. Falcao hiç kuşkusuz kritik maçta takımının en büyük kozu olacak. TAKVİM'in yaptığı araştırma da bunu doğruluyor.

Son 10 yıla damga vuran bir golcü olan Falcao, atmosferi büyük maçları bir başka oynuyor. Yıldız futbolcu, Monaco ve A.Madrid formasıyla ligde 30 kez büyük maça çıktı.

Monaco'da oynarken Nice'e karşı Cote d'azur derbisinde ter döken Falcao, ligin büyük takımlar PSG, Lyon ve Marsilya önünde de oynadı. 23 maçta ağlara 12 gol bıraktı.

Yıldız futbolcu Atletico'da ise Real Madrid derbisinin heyecanını yaşarken, Barcelona önüne de çıktı. Falcao 7 karşılaşmada takımına 5 gollük katkı yaptı..

Kaynak: Takvim

TERİM'İN FENERBAHÇE DERBİSİ 11'İ HAZIR!

Rakibini bir lig maçında son olarak 18 Ekim 2014’te yenen sarı kırmızılı ekip, galibiyet hasretini sona erdirmek için hazırlıklarına başlarken, yönetim kurulu dün Hürriyet’in duyurduğu gibi Florya Metin Oktay Tesislerinde toplandı. Başkan Mustafa Cengiz ve idareciler teknik direktör Fatih Terim ile de bir araya gelirken teknik heyete duydukları güveni dile getirdiler. Terim ise şimdiden derbideki 11’ini belirlemiş durumda.

Beş isim yedeğe çekilecek

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında geniş bir rotasyona giden ve önemli futbolcularını dinlendiren Fatih Terim, Fenerbahçe maçında beklendiği gibi ideal 11’ini sahaya sürecek. Sakatlığını atlatan Belhanda ile birlikte Falcao, Feghouli, Mariano ve Lemina da sarı lacivertli takıma

karşı ilk 11’de olacak. Japon Yuto Nagatomo’ya da sol bekte şans verecek olan Fatih Terim, Malatya’da ilk 11 oynayan Adem Büyük, Andone, Ömer Bayram ve Şener’i derbide yedek bırakacak. Belhanda’nın dönüşü ile birlikte kulübeye geçmesi beklenen isim ise Jean Michael Seri olacak.

Terim stoperleri uyaracak

Marcao ve Luyindama’nın son haftalardaki performansından memnun olmayan Fatih Terim iki stoperini de özel olarak uyardı. Tecrübeli teknik adam ayrıca Brugge ve Yeni Malatyaspor maçlarında net pozisyonları gole çeviremeyen Ryan Babel’in dikkatini çekerek toparlanmasını isteyecek. Terim’in F.Bahçe 11’i şöyle olacak: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, N’Zonzi, Lemina, Babel, Feghouli, Belhanda, Falcao.

Kaynak: Hürriyet

GALATASARAY'DA TRİBÜNE KİM ÇIKACAK?

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’i Fenerbahçe derbisi için zor bir karar bekliyor. Cim-Bom’da Fenerbahçe maçı öncesi yabancı futbolculardan hangi isimlerin tribüne çıkacağı merak konusu oldu.

Piyango Nagatomo'ya vuracak

Bu noktada ilk piyangonun sezon başından bu yana formsuz bir görüntü çizen ve son olarak Malatya’da kenara alınan Nagatomo olacağı öğrenildi.

Ömer Bayram ilk 11'e...

Teknik direktör Fatih Terim’in Japon futbolcunun yerine Ömer Bayram’a 11’de ve sol bekte yer vereceği öğrenildi. Ayrıca Emre Taşdemir’in de iyi durumda olması nedeniyle tribüne çıkacak ilk ismin Nagatomo olması yönünde bir eğilim bulunduğu bildirildi.

Galatasaray’da tribüne çıkacak ikinci isim için ise iki oyuncu ön plana çıkıyor. Belhanda’yı maske ile de olsa derbide sahada görmek isteyen Terim’in, fiziksel olarak iyi durumda olmayan Lemina’dan memnun olmadığı öğrenildi. Bu nedenle Nagatomo ile beraber Gabonlu futbolcunun tribüne çıkması yüksek ihtimal dahilinde...

Şimdilik düşük olasılık olsa da Andone’nin de tribüne çıkma durumu var. Teknik kadronun Falcao’ya alternatif olarak Babel’i öne çekme opsiyonunun bulunması, Rumen oyuncunun da elenmesine yol açabilir.

(Milliyet)

GALATASARAY'DA ÖZE DÖNÜŞ! SAHADA OLACAKLAR

GALATASARAY’DA gözler artık tamamen Fenerbahçe derbisine çevrilirken, Teknik Direktör Fatih Terim de sahaya dinlendirdiği aslarını sürerek sonuca ulaşmaya çalışacak. Fatih Hoca 1-1 berabere biten Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadrosuna Feghouli’yi hiç almamış, Falcao, Mariano ve Lemina'yı da yedek bırakmıştı.

Bu oyunculardan Lamine 2. yarını başında, Falcao da son 3 dakikada oyuna girmiş, Mariano ise 90 dakikayı kenardan izlemek zorunda kalmıştı. Fatih Hoca ağır eleştirilere uğrayan revizyon kararının ardında dururken, derbide 4 oyuncuyu da ilk 11’de sahaya sürerek sonuca gitmeye çalışacak. Terim, özellikle Feghouli ve Falcao ile idmanda yaptığı özel görüşmelerle iki yıldız oyuncusunu Fenerbahçe mücadelesine hazırlamaya çalışıyor.

Terim, derbide kaleci Muslera’nın önünde sağ bekte Mariano, göbekte Luyindama ve Marcao, sol bekte Nagatomo dörtlüsünden savunmayı oluşturacak. Nzonzi ön liberodaki yerini alırken sağ kanatta Feghouli sol kanatta da Lamine görev yapacak. Babel orta sahada banko isim. Seri ise Belhanda’nın durumuna bağlı Faslı oynarsa, Seri yedek kalacak. Forvette ise Falcao Andone’den formasını devralacak.



