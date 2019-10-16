Son dakika - Galatasaray spor haberleri 16 Ekim Çarşamba

16 Ekim Çarşamba son dakika Galatasaray spor haberleri taraftar tarafından büyük merak konusu... Galatasaray, Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takımda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli takımlara giden oyuncuların çokluğu teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor. Peki, Galatasaray'da hangi gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika Galatasaray spor haberleri ve tüm detaylar...

YUNUS AKGÜN'E İTALYAN KANCASI!

Galatasaray'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Yunus Akgün'ün 2020 yazında sona erecek olan kontratını uzatmak istediği öne sürülüyordu. İtalyan basını ise genç sağ kanat oyuncusuyla ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya attı.

Çizme'de yayım yapan Noi Biancocelesti adlı internet sitesi, Sarı Kırmızılı kulübe yakın kaynaklara dayandırarak okuyucularıyla paylaştığı haberinde Lazio'nun yetenekli futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığını öne sürdü. İtalyan kulübüne yakınlığıyla bilinen haber portalı, oyuncunun Serie A kulübüne gitmeyi çok istediğini kaydetti.

GALATASARAY'DA TRANSFERDE HAREKETLİ SAATLER!

Galatasaray'da devre arası transferi hareketli geçecek. Sezona istediği gibi başlayamayan Sarı-Kırmızılılar’da yabancı kontenjanı nedeniyle TFF’ye verilen listenin dışında bırakılan Martin Linnes ile ülkesine dönmeyi planlayan Mariano Filho ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Yöneticilerin, Teknik Direktör Fatih Terim’in kadroya almadığı için pişmanlık yaşadığı 28 yaşındaki Norveçli futbolcunun menajeri Jim Solbakken’le bir görüşme yaptığı ve “Fatih Hoca, sezonun ikinci yarısında Martin Linnes’ten yararlanmayı ve ona şans vremeyi düşünüyor. Bu yüzden kulüp arayışına girmenize gerek yok” dediği ortaya çıktı.

Kadroya alınmadığı dönemde büyük bir moral bozukluğu yaşayan Linnes’in bu kararın ardından çok mutlu olduğu ve antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çektiği belirtildi. 2021’e kadar sözleşmesi olan Linnes bugüne kadar 105 maçta forma giyip, 5 gol, 13 asistlik katkı vermişti. Bu arada sezon başında da takımdan ayrılmayı düşünen ancak Linnes kararı yüzünden kalan Mariano’ya ise “Gitme vizesi” verildi. Ülkesinde bazı kulüplerle görüşen Sambacı, devre arasında iyi bir teklif gelmesi durumunda satılacak.

Kaynak: Star

TERİM'İN GÖZÜ GENÇLERDE!

Atalay Babacan, Yunus Akgün ve Mustafa Kapı gibi gençlerden daha fazla yararlanmak isteyen Fatih Terim, bu oyuncuların gelecek sezonda da takımda kalmasını istiyor.

Kontratları sona erecek üç oyuncuya da bu sebeple yeni sözleşme teklif edilecek.

GALATASARAY - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Real Madrid Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İlk maçta Club Brugge ile golsüz berabere kalan, ikinci maçta PSG'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray 3. maçında Real Madrid'i konuk edecek. Galatasaray Real Madrid'i yenerek gruptaki ilk üç puanını almak ve gruptan çıkma şansını devam ettirmek istiyor.

Galatasaray - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

22 Ekim Salı günü saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu...

KALECİLER: Fernando Muslera, Okan Kocuk

DEFANS: Şener Özbayraklı, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo

ORTA SAHA: Jean Michael Seri, Steven Nzonzi, Mario Lemina ,Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Younes Belhanda, Ryan Babel

FORVET: Radamel Falcao, Adem Büyük, Florin Andone, Emre Mor

Madrid'de sakatlık şoku!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid'de şok üstüne şok yaşanıyor. Son dönemlerde üst üste gelen sakatlıklarla adeta revire dönen La Liga devinde bir kötü haber de Gareth Bale ve Luka Modric'ten geldi. İspanyol ekibinin iki yıldızı, dün EURO 2020 elemelerinde Galler ile Hırvatistan'ın 1-1 berabere kaldığı maçın son dakikalarında sakatlık geçirdi.

İki futbolcudan Modric, oyuna devam edemeyip yerini Milan Badelj'e bırakırken Bale ise takımının oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için karşılaşmanın son anlarını saha içinde geçirmek zorunda kaldı. Bale ve Modric'in 22 Ekim'de Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşmada görev yapıp yapamayacakları ise bugün Madrid'de gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

FATİH TERİM'İN EN KÖTÜ DÖNEMİ!

Adı Galatasaray ile özdeşleşen Fatih Terim’in kupaları saymakla bitmez. “Bir UEFA Kupası, 8 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa, 3 TSYD Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası” gibi. Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren ve 11. sezonunu yaşayan tecrübeli teknik adam tepkili ama karamsar değil. Tepkinin sebebi belli; sahadaki oyun, alınan neticeler ve haliyle puan sıralamasındaki durum. Umutlu olmasının sebebi de en kötü durumda bile bir çıkış yolu bulması...

En kötüsü A.Gücü

Galatasaray tarihinde yeri çok farklı olan tecrübeli teknik adam kariyeri açısından en dip yaptığı dönemi yaşıyor. O da Süper Lig bazında maç başına puan ortalaması. Fatih Hoca, geride kalan 7 maçtaki 1,43’lük puan ortalamasını bugüne kadar hiç görmedi. Terim 2003-04 sezonunda 1.56’lık bir ortalama tutturmuştu ki şu anda onun bile gerisinde. İmparatorun kariyerinde en düşük puan ortalaması ise ilk takımı olan A.Gücü’nün başında (1987-88) 1,24’lük durum.,

TERİM’İN GALATASARAY’DAKİ SÜPER LİG KARNESİ

SEZON MAÇ G B M P.ORT.

1996-97 34 25 7 2 2.41

1997-98 34 23 6 5 2.21

1998-99 34 23 9 2 2.29

1999-00 34 24 7 3 2.32

2002-03 34 24 5 5 2.26

2003-04 26 11 8 7 1.58

2011-12 34 23 8 3 2.26

2013-14 5 2 3 - 1.80

2017-18 18 14 1 3 2.39

2018-19 34 20 9 5 2.03

2019-20 7 2 4 1 1.43

BABEL'İN 1 MİLYON EURO BONUSU VAR!

Belhanda için D.Kiev'e 8 milyon Euro bonservis artı 2 milyon Euro'ya yakın bonus ödeyen Galatasaray, Babel-Falcao için de ek ödeme yapacak. 5 milyon Euro garanti ücreti olan Falcao'nun sözleşmesinde maç sayısı ve puana bağlı 1.9 milyon Euro ek prim var. İmza parası ile birlikte yılda 3.3 milyon Euro kazanan Babel'in de 1 milyon Euro'ya yakın bonusu olduğu öğrenildi.

(Sabah)















