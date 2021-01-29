Galatasaray, profesyonel futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika’nın Konyaspor Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray Sportif A.Ş'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirim şu şekilde:

Profesyonel Futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor Kulübü'ne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcu ve menajeri net 260.000 Euro tutarındaki bedelden feragat etmiştir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri İttifak Holding Konyaspor tarafından ödenecektir.



