SON DAKİKA! Galatasaray savunması çöktü! Şimdi de Ahmet Çalık

Galatasaray savunması çöktü. Sakatlıkları nedeniyle Luyindama ve Marcao'yu sezon sounna kadar kaybeden Galatasaray'da kötü haberler art arda geliyor. Cezalı Ryan Donk'un yokluğunda Lemina ile stoperde görev alan Ahmet Çalık, Gaziantep Futbol Kulübü maçının 55. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 26 yaşındaki oyuncu, gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

45+3. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mariano ile birlikte Ahmet Çalık'ın da cezalı duruma düşmesi sonrası Galatasaray savunmasındaki eksikler arttı. Fatih Terim'in gelecek hafta formayı 17 yaşındaki Emin Bayram ile Ryan Donk'a vermesi bekleniyor.