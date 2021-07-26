SON DAKİKA | Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!

Galatasaray , İstanbul'a gelen Fransız sağ bek Sacha Boey'nun transferini resmen bitirdi. Rennes'den transfer edilen oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray tarafından Fransız oyuncunun transferine ilişkin Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



