Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında, 22 Ekim 2019 saat 22:00’da Real Madrid takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 17 Ekim Perşembe günü, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacaktır.

Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2020-2021 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.

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İşte Galatasaray'dan yapılan Real Madrid biletleri açıklaması...

Bilet satışları, 17 Ekim Perşembe günü saat 14:00’da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 18 Ekim Cuma saat 11:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına satış yapılacaktır. 21 Ekim Pazartesi gününden itibaren diğer logolu passolig kartlarına kalan yerler satışa açılacaktır.

Galatasaray tarafına kağıt bilet satışı yapılmayacaktır. Tüm biletler passolig kartla temin edilecektir.

Bu maç için maçlık atamalar; Demir Grup Sivasspor maçıyla karışmaması adına, 18 Ekim 2019 saat 23:59’dan itibaren yapılacaktır.

Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

Stad otoparkımız yalnızca sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarlarımız için, maçlık stad otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır.

Passolig Hizmet Bedeli ücrete dahildir.

Türk Telekom Stadyumu Aslanlı yol gişeleri haftanın her günü 09:00 - 18:00 arası hizmet vermektedir.

Beyoğlu GSStore haftanın her günü 10:00 -22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Çağrı Merkezi iletişim no: 444 1905

Size en yakın aktif satış noktalarını nkolay.com adresinden öğrenebilirsiniz.

Bir taraftar Farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 2 (iki) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı olması zorunludur.

Passolig kartı olan taraftarlarımız, passolig çağrı merkezinden bilet alımı ve transferini gerçekleştirebilirler.

Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

0-6 yaş ücretsizdir.

E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.